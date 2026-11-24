GIRONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dimarts al vot dels indecisos perquè "és el vot refugi de l'independentisme".
"O tenen la veu de Junts o ningú més defensarà la independència. Hi ha molts independentistes que no són de Junts, que poden estar enfadats, però la majoria són uns patriotes i saben que la situació a Catalunya és greu", ha dit en una intervenció telemàtica davant més d'un miler de persones a Girona, la seva terra natal, que l'han rebut al crit de 'President'.
És la primera intervenció de l'expresident català després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aplicar-li l'amnistia i donar per tancada la causa del procés.
Segons Puigdemont, en aquesta legislatura Junts han defensat genuïnament Catalunya des del primer dia, i creu que és motiu suficient per demanar el vot als qui encara dubten de si apostar per ells: "Els hem de dir que es decideixin".
"Catalunya, amb un mal govern, amb unes infraestructures col·lapsades, amb un tren que no pot portar-nos a la feina, amb una situació política crítica per a moltes famílies i empreses, en aquest moment aquesta veu no pot fallar", ha recalcat.
També ha dit que el que faci la gent de Junts, sobretot a Girona, determinarà la sort de Catalunya els propers anys, i ha cridat a conjurar-se a buscar els últims vots que els falten per aconseguir un resultat que permeti a Catalunya una veu forta i compromesa.
"CORATGE"
Per a Puigdemont, només Junts ha tingut el "coratge" de defensar la independència i els catalans a Madrid, enfront dels qui només busquen portar-se bé per a altres, oblidant-se de Catalunya, segons ell.
JORDI TURULL: "VOT DE PAÍS"
Abans, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha cridat a la mobilització per fer un "vot de país", no de partit ni de sigles, que permeti prioritzar els catalans i tenir tota la força perquè les decisions d'Espanya depenguin de Catalunya.
"PP, PSC, Vox i la coalició Rufián-Podem, tots tenen un mateix lema: demanar el vot útil per a Espanya. El vot útil per a Espanya acaba sent el vot inútil per a Catalunya", i per això ha demanat als independentistes fer pinya i que qüestions com la llengua i els recursos dels catalans no passin a un segon pla.
Per a Turull, el referent més gran per passar a l'ofensiva i plantar cara a l'Estat es diu Puigdemont: "És així, ha guanyat a tot un Estat!", ha exclamat, guanyant-se l'aplaudiment unànime dels presents.
VERGÉS, MADRENAS I GEIS
El portaveu de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha recordat que Girona és la terra de Puigdemont, i l'exalcaldessa de Girona i candidata per la demarcació al Congrés, Marta Madrenas, ha desitjat que l'expresident torni el més aviat possible per poder rebre'l: "Pot ser que falti un perquè Rufián no estarà, eh?", ha ironitzat.
Vergés també ha criticat Rufián per creure's "Déu --en obrir els braços quan parla-- però a l'hora de la veritat s'agenolla i es conforma amb morralla, pacta amb els qui acusen Junts de ser racistes i parla en castellà" tot i que es va aconseguir parlar en català al Congrés.
La candidata de Junts per Girona a les municipals, Gemma Geis, ha celebrat que aquest sigui "l'últim dia" en què Puigdemont hagi de fer un míting a la ciutat connectat a una pantalla.