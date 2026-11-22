Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP guanyaria les properes eleccions generals del 29N amb 127 escons, seguit del PSOE, amb 119 parlamentaris, i Vox amb 63, mentre que el Front Ampli n'obtindria 6 (arribaria a 9 sumant Compromís), segons una enquesta d'Ipsos per a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press.
Així, la suma del PP i Vox arribaria als 190 diputats, superant la majoria absoluta fixada en 176, amb el PP perdent 11 diputats respecte a les eleccions del 2023 (sumant els resultats del PP i UPN), mentre que Vox pujaria 30 escons respecte als 33 del 2023.
El PSOE perdria dos escons respecte als 121 del 2019, mentre que el Front Ampli cauria 21 diputats sobre els 27 obtinguts per Sumar el 2023 (sense comptar Compromís).
Quant a la resta de partits, ERC n'obtindria 11 pujant-ne 4 respecte al 2023; EH Bildu se situaria amb 7; Junts en perdria 2 i n'obtindria 5; Adelante Andalucía irrompria al Congrés amb 4 escons; el PNB es quedaria amb 3, perdent 2 parlamentaris; Compromís-Front Valencià n'obtindria 3 i BNG i Coalició Canària repetirien resultat amb un escó.
En percentatge de vot el PP avantatja el PSOE en mig punt (30,3% respecte a 29,8%), mentre que Vox tindria un 17,9% dels suports i el Front Ampli un 4,8%, i la participació se situaria entre el 72 i el 74% segons el sondeig.
POSICIÓ DAVANT D'UN CANVI DE GOVERN
Preguntats per la seva posició davant d'un canvi de Govern central, el 56% es mostra a favor del canvi i un 36% es posiciona en contra.
Sobre la fórmula de Govern central preferida si cap partit assoleix una majoria, la coalició entre el PP i Vox és la preferida pel 35%, la mateixa xifra que els partidaris d'una coalició entre el PSOE i el Front Ampli, mentre que un 16% prefereix una coalició entre el PP i el PSOE.
LÍDERS
Sobre els líders preferits per assolir la presidència, el que rep més suports és el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb un 31%; seguit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb un 24%; el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 13% i la candidata del Front Ampli, Ada Colau, amb un 5%.
Respecte als percentatges d'aprovació, el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, té la taxa més alta amb un 44% (per un 46% de desaprovació), seguit de Sánchez (38%), Feijóo (36%) i Abascal (32%).
HABITATGE COM A PRIORITAT
Sobre els temes que el proper Govern central hauria d'abordar amb més urgència, un 34% aposta per l'habitatge, mentre que un 23% cita la situació econòmica i la inflació i un 15% s'inclina per la immigració.
L'habitatge és la principal prioritat per a la meitat dels votants del PSOE, tot i que per als votants populars té més prioritat la inflació (27%) i la immigració (26%).
TASCA DEL GOVERN CENTRAL
Sobre la tasca de l'actual Govern central, un 40% la valora com a molt dolenta, mentre que un 32% la considera bona i un 5% molt bona.
Preguntats per com van les coses a Espanya, un 67% creu que van pel mal camí i un 26% afirma que van en la bona direcció.