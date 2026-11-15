El PP guanyaria les generals amb 120 escons, seguit de PSOE (104) i Vox (72), segons un sondeig

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El PP guanyaria les properes eleccions generals del 29 de novembre amb 120 escons (en una forquilla entre els 112 i 130), seguit del PSOE amb 104 escons (96-113) i Vox amb 72 (64-80), mentre que la quarta posició seria per a Front Ampli amb 19 (12-25), segons una enquesta elaborada per YouGov per al diari 'Ara' publicada aquest diumenge.
Amb aquests resultats el PP perdria 17 escons respecte a les generals de 2023, quan va obtenir 137, els mateixos que perdria el PSOE, mentre que Vox pujaria 39 escons respecte als 33 de l'anterior legislatura.
Així, la suma entre PP i Vox se situaria en 192 diputats superant la majoria absoluta fixada en 176 escons, i en percentatge de vot el PP supera en 3,7 punts al PSOE ( 29,6% enfront de 25,9%), amb Vox arribant al 20,3% i Front Ampli en el 9,2%.
L'enquesta constata que entre els votants del PP un 82% es mostra d'acord a formar un Executiu de coalició amb Vox.
El sondeig registra una caiguda de Front Ampli respecte als resultats de Sumar en 2023, obtenint 12 diputats menys, i mostra que gairebé un 30% dels votants que van apostar per sumar votarien ara al PSOE.
RESTA DE PARTITS
Quant a la resta de formacions ERC obtindria 13 escons (en una forquilla entre 10 i 15); Bildu aconseguiria 7 (5-9); Endavant Andalusia 4 (2-4); Junts 4 (3-6) i el PNB 3 (2-5).
BNG i Coalició Canària també obtindrien representació i, respecte a Podemos, opta a un escó segons el sondeig, encara que els models estadístics "apunten que el més probable és que es quedi sense representació".
LÍDERS
Entre els líders polítics el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, és el preferit per ser president del Govern per un 26%, mentre que un 23% prefereixen a l'actual president, Pedro Sánchez, i un 15% aposten pel president de Vox, Santiago Abascal.
No obstant això, el líder millor valorat és el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, que obté una nota de 3,9 sobre 10, seguit per Feijóo (3,4), Sánchez (3,3), Abascal (3,1) i Colau (2,5).