Podemos anuncia que contribuirà a la candidatura d'ERC, i Montero i Rufián "faran equip"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Podemos ha anunciat que la seva secretària política, Irene Montero, i el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, "faran equip" en la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre.
En un comunicat difós aquest dilluns, ha afirmat que els dos partits "tenen una responsabilitat clara per seguir avançant en drets i defensar" Catalunya.
La col·laboració es concretarà en la contribució de Podemos a la candidatura d'ERC a Catalunya i en la col·laboració entre Montero i Rufián en la campanya electoral, segons ha explicat la formación morada.
"Entenem que la col·laboració entre forces d'esquerres per frenar l'extrema dreta, defensar dl país i protegir els drets de la ciutadania és indispensable", diu el comunicat.
Aquest diumenge i després d'unes setmanes de tensió ERC, en què es va saber que el diputat Jordi Albert sorgia com a possible alternativa en cas de desacord entre la direcció i Rufián, el partit va confirmar que el seu portaveu en el Congrés tornarà a ser el seu cap de llista.
Paral·lelament a la seva designació, es va saber que els republicans i Podemos estaven ultimant un acord de col·laboració per a aquesta cita electoral que s'ha acabat confirmat aquest dilluns.
UNA ALIANÇA INÈDITA PER A ERC
És una aliança inèdita per a ERC perquè els 'morats' en el passat estaven inserits en els Comuns, però la ruptura estatal de Podemos amb Sumar també va fracturar aquest espai. De fet, aquest partit ja va sostenir que Podemos va arribar a negociar amb ERC per a les generals de 2023, encara que els sobiranistes ho van negar.
Mentrestant, Frente Amplio, la candidatura que impulsen els Comuns amb IU, Movimiento Sumar i Más Madrid, entra en la setmana decisiva per registrar coalicions electorals --el termini per registrar-les en la Junta Electoral acaba divendres 16 d'octubre-- sense tenir designat encara el seu aspirant a la Presidència del Govern espanyol i sense concretar aliances amb altres formacions.
Els Comuns han lamentat que el futur candidat d'ERC hagi rebutjat participar a Frente Amplio per maximitzar les opcions de l'esquerra en aquests comicis, encara que respecten la seva decisió de seguir sota les sigles del partit sobiranista.
Així, celebren el consens entorn de l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau com a candidata de Frente Amplio, però insistien en la mateixa línia quan Colau va condicionar la seva disponibilitat a assumir el lideratge de la futura coalició si s'incorporava als 'morats' i els aliats territorials.
La decisió de Rufián de repetir com a candidat d'ERC fa que es declini l'oferiment que va fer l'exalcaldesa de Barcelona perquè exercís d'unió de les diferents esquerres formant part de Frente Amplio.
Precisament, Más Madrid ha tornat a sorprendre en aquest espai en plantejar que la llista de Frente Amplio estigui liderada pel portaveu adjunt de la formació al parlament autonòmic, Emilio Delgado, i que la número dos de la llista sigui la ministra de Sanitat, Mónica García.
I per primera vegada s'obre a la integració de Podemos en la candidatura a Madrid si aquesta formació vol formar part del projecte, mentre que IU explicita el seu suport a situar Colau com a candidata, i Sumar es mostra partidària del tàndem de l'excalcaldesa amb Delgado. En tot cas, els primers apel·len a la responsabilitat de tots els partits d'esquerra per fer unitat electoral i els segons tornen a demanar discreció sobre les negociacions internes.