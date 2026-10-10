Pisarello (Comuns) convida a Rufián a donar el "pas" de formar part del Front Ampli

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha convidat al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a donar el "pas" d'integrar-se en el Front Ampli si ell creu que té sentit formar part d'un projecte amb altres forces de caràcter estatal, una invitació que ja va fer l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau aquest divendres.
En declaracions als mitjans aquest dissabte, Pisarello ha explicat que hi ha hagut converses amb Rufián perquè, diu, és un company amb el qual coincideixen en moltes coses, encara que ha afegit que si decideix ser el candidat d'ERC és "legítim" i trobaran una altra manera de col·laborar tant amb ERC com amb forces com Bildu i el BNG.
"Si ell està pensant que té sentit formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi i, tenint en compte que per a molta gent de la resta de l'Estat és un nom molt bé valorat, el convidem a que faci aquest pas", ha remarcat.
Ha destacat que Rufián ha estat "una de les primeres persones a assenyalar la urgència del moment", en una situació que considera d'excepcionalitat davant de l'alternativa d'un Govern liderat per PP i Vox.
"Nosaltres estem plenament oberts a aquesta possibilitat", ha destacat, i ha assenyalat que és el moment que Rufián pugui prendre una decisió en aquest sentit.
NEGOCIACIONS
Sobre l'articulació del Front Ampli ha afirmat que estan treballant de forma discreta parlant amb tothom i s'ha mostrat optimista: "El mateix carrer ens està empenyent a arribar a acords, a parlar entre nosaltres i, per tant, que vagin sortint noms, que vagin sortint propostes que eren impensables fa un temps", ha apuntat.
"Si els sindicats d'inquilines, els sindicats laborals s'han pogut posar d'acord perquè hi hagi una vaga general per mostrar al rentisme que no poden continuar cometent aquests abusos, els partits, les forces polítiques, hem d'estar a l'alçada", ha dit.
"Estem convençuts que arribarem a una solució, a proposar una eina que estigui a l'alçada dels temps", ha afegit, i s'ha mostrat satisfet que diferents grups polítics hagin proposat a Colau per encapçalar aquest espai.
ANAR "MÉS ENLLÀ" DEL PSOE
Pisarello ha defensat que aquest front ha de ser el més ampli i el més representatiu possible amb la "màxima capacitat per anar més enllà" de les polítiques del PSOE perquè, adverteix, quan el PSOE es queda sol, vira cap a la dreta.
Preguntat per si es fixen una data límit per tancar un acord entorn de la coalició, ha respost que faran tots els esforços possibles fins que acabi el termini per registrar-se, i ha insistit en la necessitat de recollir la veu del carrer i honorar la memòria de Maricarmen i la resta de persones "condemnades a mort" per les polítiques especulatives.
Sobre possibles acords amb el PSOE per concórrer junts en les llistes del Senat, ha apuntat que cal "treballar amb compàs" circumscripció a circumscripció perquè, adverteix, no es pot menysprear la importància de la Cambra alta i no es pot deixar en mans de la dreta.
VAGA GENERAL
També ha valorat la convocatòria de vaga general per l'habitatge i els sous del proper 11 de novembre, fet que, ha dit, és "molt important", i creu que cal donar suport a les mobilitzacions al carrer.
En aquest sentit, ha exposat que els partits estan obligats a "generar alternatives institucionals que reflecteixin tan bé com sigui possible allò que el carrer està demanant".