Pedro Sánchez accepta l'entrevista del 'youtuber' Jordi Wild després del sí de Feijóo, Abascal i Colau

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat que accepta la proposta del 'youtuber' Jordi Wild, per ser entrevistat en el seu podcast 'The Wild Project' amb motiu de les eleccions generals del proper 29 de novembre.
"Gràcies per la invitació. Aquí estaré", ha escrit aquest divendres a través del seu canal de 'X' en l'últim dia del termini que va donar el 'youtuber' als candidats per acceptar la seva invitació.
El cap de l'Executiu també ha aprofitat per esmentar al realitzador i editor del podcast i recordar-li per a l'entrevista que el seu "costat bo és l'esquerre".
El 'sí' del cap de l'Executiu arriba després que la candidata del Front Ampli, Ada Colau, confirmés aquest dimarts que també assistiria a la invitació del youtuber.
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal, també van acceptar la proposta que va llançar Jordi Wild a principis d'octubre plantejada com "una setmana especial d'eleccions".
El projecte va arrencar el passat 8 d'octubre, quan Wild va anunciar la seva intenció d'entrevistar a Feijóo, Abascal, Sánchez i un representant de la coalició d'esquerres. La proposta incloïa una condició: "o acudien tots o no participava cap".
"Deixo les portes obertes a tots els candidats i entrevistaré a els qui vulguin venir", va explicar Jordi Wild, encara que va insistir que la presència del president del Govern seria important per donar una altra "dimensió" a les converses. "Espero que al final s'animi", va assenyalar.