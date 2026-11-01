Nogueras (Junts) respon Feijóo reivindicant haver forçat al PSOE a fer el que no volien

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés i candidata a les eleccions del 29 de novembre, Miriam Nogueras, ha respost al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicant haver forçat al PSOE a fer "el que sempre havia dit que no faria".
En declaracions als mitjans, ha reaccionat així després que Feijóo, en una entrevista a La Vanguardia, hagi apuntat que Junts va cometre un error en fer president a Pedro Sánchez i que aquest s'ha aprofitat del partit de Carles Puigdemont per consolidar la presidència del PSC a Catalunya.
"Es deu haver equivocat de sigles de partit. Precisament, si algú ha fet i forçat al fet que el PSOE fes el que sempre havia dit que no faria és Junts", ha subratllat.
També ha constatat que Feijóo assegura que si governa derogarà la Llei d'Amnistia, motiu pel qual els vots de Junts "mai aniran al bloc de dretes", ha reiterat Nogueras.
CATALUNYA
Després d'assegurar que els catalans estan farts "de la mala gestió i la incompetència" de PP i PSOE, així com de baralles, ha insistit que aquestes eleccions no van de Feijóo o Sánchez però sí de si Catalunya té força o no.
"Una majoria catalana a Espanya no la tindrem mai. El que necessitem a partir del 29 és tenir molta força perquè a Madrid no es pugui decidir absolutament res sense nosaltres, sense Catalunya. L'agenda catalana ha d'estar sobre la taula", ha recalcat.
A l'espera de la compareixença del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, a la Diputació Permanent del Congrés, després de l'accident de trens de Toledo, Nogueras ha assegurat que la seva dimissió és "inajornable".