TARRAGONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha reivindicat aquest dijous el treball del cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset, en aquesta legislatura i la seva "lleialtat" a Catalunya per aconseguir que sigui triat i poder ocupar el seu escó al Congrés.
"El seu escó està a Madrid, però la seva lleialtat és amb Catalunya, amb Tarragona i amb tots vosaltres", ha proclamat davant 250 persones en el míting final de campanya en aquesta demarcació, amb la participació de tots dos, de l'exprsesident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, i del secretari general, Jordi Turull.
Per Nogueras, actitud, compromís i dignitat són els valors que defineixen la manera de fer política de Cruset perquè "no es tira enrere davant el poder" i defensa als catalans a Madrid.
"Quan ha hagut de triar entre la comoditat de Madrid i defensar les necessitats d'aquestes terres, ha escollit aquestes terres. Quan ha estat necessari negociar, ha negociat. I quan ha hagut de plantar cara, ha plantat cara", ha afegit.
Així, ha destacat el treball de Cruset en defensa dels agricultors, els pescadors, els autònoms, el Delta de l'Ebre i el territori i la classe mitjana i treballadora.
CRUSET: CATALUNYA "PERSISTIRÀ"
Antes, Cruset ha alertat que els que parlen de normalitzar Catalunya volen aniquilar el seu esperit de superació, un fet que "no passarà perquè aquest país persistirà, seguirà i amb l'arribada del president Carles Puigdemont tornarà a agafar la força i el coratge per aspirar absolutament a tot".
"Aquestes eleccions van de 3 coses: de Catalunya, de Catalunya i de Catalunya! O Catalunya o res més!", ha exclamat Cruset, que ha acusat el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'actuar amb superioritat moral donant lliçons als uns i els altres, de menysprear el català, d'insultar-los i d'atacar personalment a Nogueras.
Davant això, ha deixat clar que ningú els callarà i menys Rufián: "A un que diu que vol que Espanya es governi bé, li dic que el que volem és que Espanya no ens governi i que volem ser un país lliure com qualsevol altre".