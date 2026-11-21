Alcaldes com el de Vic i Calella (Barcelona) reclamen també competències en immigració
VIC (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha promès aquest dissabte que portaran una nova llei del padró al Congrés en el proper mandat: "La llei està feta i la portarem aprovada en aquesta nova legislatura".
"Els impostos que paguem a Catalunya els hem de gestionar, recaptar i decidir des de Catalunya. I en aquesta legislatura, la gent de Junts tornarem els diners dels catalans a Catalunya. I també, la nova llei del padró", ha destacat en un míting a Vic (Barcelona) davant de més de mig miler de persones, on el partit ha volgut reivindicar la seva força municipal.
De fet, ha obert el míting l'alcalde de Vic (Barcelona), Albert Castells, i també hi ha participat el de Calella (Barcelona), Marc Buch, a més dels candidats a les municipals per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, entre d'altres.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha intervingut per donar les gràcies als alcaldes del partit per la seva feina, per defensar la llengua i la cohesió davant d'un Govern "que té tothom enfadat i que no fa ni deixa fer".
TURULL: FINANÇAMENT MUNICIPAL
Ha dit que els ajuntaments són els primers a donar la cara però els últims a rebre recursos i que això s'ha d'acabar, i ha reclamat que, mentre Catalunya no disposi d'un concert econòmic, cal una nova llei de finançament municipal, també per gestionar el repte demogràfic.
"No n'hi ha prou de constatar que Catalunya creix. Hem de ser capaços de governar aquest creixement, començant per un padró que reflecteixi exactament qui viu a cada poble", ha subratllat.
Castells, a més de celebrar l'aprovació de la Llei contra la Multireincidència perquè els ha permès reduir els delictes al municipi, ha demanat "no empadronar ningú més sense una situació administrativa regularitzada".
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ
Per això, ha demanat per a Catalunya les competències en immigració, una nova llei del padró, un decret llei d'urgència per a municipis tensionats, i també canvis legislatius a Madrid i Barcelona per reorientar les polítiques socials.
Davant dels qui defensen una societat basada en els subsidis i desmantellar l'estat del benestar, ha urgit a fer un pas més: "Ajudes només a qui treballa i a qui ho necessiti amb urgència, però cap ajuda per a qui vulgui viure de l'administració".
En la mateixa línia s'ha pronunciat Marc Buch com a alcalde de Calella, i la candidata de Junts a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera, que ha reclamat un nou padró per dimensionar els serveis socials així com drets i deures i la delegació de les competències en immigració.
VILA D'ABADAL SOBRE AC
Com a exalcalde de Vic i candidat de Junts al Senat per Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, ha recordat que al consistori va aconseguir guanyar la força amb què va irrompre anys enrere Plataforma per Catalunya (PxC) amb un discurs a favor de limitar el padró i pel qual el van titllar d'"alcalde català feixista".
Sense esmentar AC, ha advertit del risc que suposa que es presentin com els qui solucionaran el problema de la immigració a base, a parer seu, d'expulsar-los a tots: "Si ho fa ens quedarem sols, i això tampoc ho volem".
"L'alcaldessa de Ripoll no ha fet res ni farà res", ha assegurat Vila d'Abadal, que s'ha compromès a treballar des del Senat per posar ordre si surt escollit, per la qual cosa ha cridat a votar el 29 de novembre per defensar Catalunya.
NOGUERAS: TENIR VEU O QUEDAR "MUTS"
Durant la intervenció de Nogueras, també ha avisat que als comicis del 29 de novembre hi ha en joc a més que Catalunya tingui veu o quedar "muts".
"Aquestes eleccions també són de Catalunya, de Catalunya com a país i nació. Ens juguem tenir veu o quedar muds. La partida es juga a tots els nostres pobles i a totes les nostres ciutats!", ha recalcat.