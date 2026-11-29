BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha demanat aquest diumenge anar a votar sense por i pensant en Catalunya per contribuir a defensar-la, i en defensa de la democràcia.
En declaracions després de votar a Mataró (Barcelona), ha explicat que el 29 de novembre és un dia especial per a ella perquè el seu pare hagués fet 75 anys: "Fa 17 anys que va morir. Per tant, per ell i per tots els qui han contribuït a aixecar i construir el nostre país, avui votem pensant en Catalunya".
"Votar pensant en Catalunya és la millor manera de defensar el nostre país. Ho fem amb orgull i sobretot sense por. Convido tothom a que vagi a votar perquè votar és la millor manera de defensar la democràcia", ha destacat.