ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Agraeix a Pujol, Mas i Puigdemont el seu servei a Catalunya
CASTELLDEFELS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha apel·lat aquest dissabte a concentrar el vot perquè la prioritat després del 29 de novembre sigui Catalunya: "No som sucursalistes de ningú. Catalunya no és una sucursal".
"El 29 de novembre o votes Espanya o votes Catalunya! I nosaltres votem Catalunya. El 29 de novembre Catalunya, Catalunya i Catalunya!", ha exclamat en un míting a Castelldefels (Barcelona) davant de 800 persones amb la participació dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas i Carles Puigdemont.
Després de demanar votar sense por, ha defensat que els catalans tenen la força suficient per combatre la dreta i l'extrema dreta, i també l'oportunitat de "frenar la decadència dels qui porten 8 anys governant i escalfant la cadira".
"Si som molts els qui votem Catalunya el 29 de novembre no caldrà explicar a ningú que som una nació perquè ho hauran dit les urnes", i ha agraït les paraules de suport de Pujol, Mas i Puigdemont i els seus anys de servei a Catalunya que, ha afegit, han hagut de pagar posteriorment.
A més d'advertir que el que passi després de les eleccions determinarà el futur dels catalans, ha recalcat que no vol "la Catalunya de (Salvador) Illa, de (Pedro) Sánchez, de (Santiago) Abascal o d'(Ada) Colau".
"Els catalanistes, els sobiranistes de cor som aquí a Castelldefels, a Catalunya. No som a Ferraz, a Génova ni a Madrid", ha recalcat.
PUIGDEMONT SOBRE FEIJÓO I SÁNCHEZ
A falta d'una setmana per a les eleccions, Puigdemont ha assegurat que percep cada vegada més persones que s'adonen "que això no va d'(Alberto Núñez) Feijóo ni Sánchez" sinó de Catalunya.
"I si a ells no els importa el que passi a Catalunya, encara menys a Abascal, per què ens hauria d'importar el que els passi a Feijóo i Sánchez? Ens importen Catalunya i els catalans", ha resumit.
Segons Puigdemont, només Junts defensarà el català, el concert, les empreses, exigirà que es compleixin les inversions i també "farà passar vergonya a qualsevol ministre espanyol" sigui de PP o PSOE.
També ha acusat Podemos i Vox de ser el mateix per a Catalunya en termes d'immigració: "I que m'ho desmenteixin si volen!".
TURULL
Per Turull, el vot a Junts és el que més mal pot fer a la dreta i extrema dreta que vol "eliminar el sentiment nacional català, la llengua i empetitir les institucions" catalanes.
Així, ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va manifestar amb l'exdirigent socialista Josep Borrell en contra de la independència de Catalunya i va donar suport a l'article 155 de la Constitució: "Quina por deu fer a la dreta i extrema dreta el president Illa".
A més, ha rebutjat lliçons dels qui els acusen de no defensar els vulnerables: els ha replicat que els diputats de Junts van aconseguir més diners per a la Llei de Dependència mentre "altres es passaven el dia enganxant cartells de la malaltia de l'alzheimer", en al·lusió a ERC.