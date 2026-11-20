LLEIDA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha advertit aquest divendres del que està en joc aquest 29 de novembre: "Mentre alguns es juguen la Moncloa, nosaltres ens juguem el país, Catalunya i el futur de tots els catalans".
Ho ha manifestat en un míting davant unes 250 persones a Lleida, en el qual també ha participat l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, per via telemàtica; el secretari general, Jordi Turull; el cap de llista per Lleida al Congrés, Isidre Gavín, la diputada en el Parlament Jeannine Abella i la candidata a l'alcaldia, Violant Cervera,
Després d'advertir dels nervis que es respiren en aquesta campanya, ha acusat la resta de partits d'esforçar-se que Catalunya quedi fora de "unes eleccions absolutament espanyolitzades".
"Des de Salvador Illa a Gabriel Rufián, passant per Vox, tots han demanat que Catalunya i els catalans ens apartem", ha lamentat Nogueras, situant Junts com els únics que es preocupen pels interessos dels catalans.
"VOT DE L'ESPERANÇA"
Abans, Turull ha avisat que, quan acabi la campanya, només Junts defensarà els interessos dels catalans, per la qual cosa ha apel·lat a la mobilització i al "vot de l'esperança" i no al de la por per tenir la màxima força possible amb l'objectiu d'aconseguir qüestions com la del concert econòmic o fer fora Renfe de Catalunya.
"Tant el PSOE com el PP volen que parlem de qui ha d'asseure's a la Moncloa i que la resta de partits facin de simples figurants d'un combat entre els grans blocs espanyols", ha avisat.
Per Turull, socialistes i populars mai prioritzaran els interessos dels catalans, i tampoc els que "s'han descolorit el color de la samarreta i van de la mà dels quals prefereixen a la Guàrdia Civil que als Mossos", en referència a la candidatura d'ERC-Podem d'Gabriel Rufián.
EXTREMA DRETA
Després de censurar que Rufián els acusés de col·laboracionistes, Turull ha defensat que el vot a Junts és el que més mal pot fer a la dreta i a l'extrema dreta, "vagin de blau, de verd o en toga".
"El que més mal faria a l'extrema dreta és que, mentre Catalunya no sigui independent, a Espanya totes les decisions de Catalunya depenguessin de Junts", ha subratllat.