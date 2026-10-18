Nogueras (Junts) afirma que si tenen força poden "influir en tot el que passa a Madrid"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals per Barcelona, Míriam Nogueras, ha afirmat que el seu partit ha demostrat que, si té força suficient, pot "condicionar i influir en tot el que passa a Madrid".
En declaracions aquest diumenge a Barcelona, ha presentat a Junts com "l'únic partit d'obediència estrictament catalana que es presenta a aquestes eleccions" i l'únic partit que no s'ha deixat arrossegar pels extrems.
"Som els del mig", ha reivindicat, i que Junts tingui força, ha afegit, és el que permet a Catalunya ser forta i que la veu dels catalans sigui escoltada.
"Nosaltres ho hem fet sempre posant per davant els interessos i el benefici dels ciutadans de Catalunya i podent frenar als dos blocs espanyols que cada vegada estan més arrossegats pels extrems", ha expressat.
Ha afegit que la seva única prioritat és, més enllà dels blocs ideològics, defensar els interessos de Catalunya: "Alguns acudeixen a Madrid a obeir i a fer servilisme. Nosaltres anem a defensar els interessos de Catalunya".