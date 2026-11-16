Agraeix a la seva mare el "somriure" que va heretar en resposta a un comentari del candidat republicà
ARENYS DE MAR (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha acusat aquest dilluns al cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, de donar lliçons de catalanitat en funció d'on han nascut pares o avis: "Demanar perdó per ésser català no és inclusiu. Això ens fa més febles".
Ho ha destacat en un míting a Arenys de Mar (Barcelona) davant 250 militants i simpatitzants del partit, acompanyada pel seu marit i la seva mare així com per l'alcalde i número 6 de la llista per Barcelona, Estanis Fors; el número 3 al Senat per Barcelona, Oriol Esquerre, i la secretària d'Organització de Junts, Judith Toronjo.
"Català és qui mestressa, respecta, fa arrels, cuida, protegeix, treballa i defensa Catalunya, qui defensa la nostra història, la nostra gent i la nostra llengua", ha subratllat.
Tot això després que Rufián faig acusat aquests últims dies a Junts de toxicitat, d'ésser uns de patriotes de pandereta i d'ésser col·laboracionistes per dir que estan en el mitjà i després votar al Congrés amb PP i Vox.
Aprofitant la presència de la seva mare en el míting, ha volgut replicar un comentari de Rufián quan, en to irònic, va afirmar que el seu somriure en el cartell electoral sembla "el d'una clínica dental".
"Vull fer un agraïment ple d'amor a la mare que m'ha parit, que la tenim aquí, la Montse. La mare que m'ha donat aquest somriure que alguns consideren d'oci", ha recalcat Nogueras, que ha recordat els orígens andalusos de la família de la seva mare.
"PACIÈNCIA" DELS CATALANS
Toronjo ha lamentat la "paciència" que deuen tenir els catalans davant la gestió del president de la Generalitat, Salvador Illa, en qüestionis com les infraestructures, l'educació, la sanitat o a l'hora de reclamar el concert econòmic.
"A Illa li incomoda que parlem que Catalunya es posi al centre. Això li obliga a escollir entre el model que tria Catalunya o el que tria Moncloa", ha assegurat la dirigent de Junts, que ha reclamat un traspàs integral de Rodalies i polítiques d'habitatge que ampliïn el parc públic i protegeixin als petits propietaris.
Per la seva banda, Esquerre ha avisat que en el Senat volen deixar clar el que representen, i que això significa no renunciar al català i intentar fer-los "la vida impossible" fins que es resolgui el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.
DEFENSA DELS AJUNTAMENTS
L'alcalde d'Arenys de Mar ha defensat més respecte i recursos per als ajuntaments per poder decidir sobre el que afecta als seus ciutadans, per la qual cosa ha defensat la necessitat de presentar-se a aquestes eleccions per aconseguir els diners que necessiten per fer el que consideren necessari.
"A Madrid es va per treure diners, no les cusis dels uns altres, sinó el que ens pertany i no ens retornen", ha sostingut Fors, que també ha tret pit de l'impuls i l'aprovació de la Llei contra la multirreincidència.