Nogueras afirma que només Junts prioritza Catalunya: "No ens apartarem"

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha definit la formació com l'única que prioritza els interessos de Catalunya i que no és de cap bloc espanyol, en referència a PSOE i PP: "Som els del mig i no ens en mourem ni ens n'apartarem".
La plana major del partit i un centenar de militants i simpatitzants han arrencat la campanya a Barcelona en un míting amb la participació telemàtica de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, dels candidats territorials i del secretari general, Jordi Turull.
Després de destacar tot l'aconseguit gràcies a que els seus 7 diputats al Congrés hagin estat decisius aquesta legislatura, ha defensat que Junts és el vot útil en aquestes eleccions i que són al mig perquè han tingut el valor de plantar-se davant el PSC i ERC quan han "menyspreat" Catalunya.
"Si votes al PSC valides els incompliments de Pedro Sánchez, com Rodalies i l'infrafinançament. Si votes ERC votes Podem. Si votes PP votes Vox, reculada i contra el català", ha resumit.
Així, ha reivindicat la capacitat que ha tingut de dir 'sí' o 'no' quan ha calgut, i que no formar part de cap bloc (PSOE o PP) els ha donat llibertat: "I això cap altre partit ho pot dir!".
Per això, ha assegurat que, si són decisius després del 29 de novembre, garantiran que Catalunya sigui al centre de totes les negociacions a Madrid, i s'ha compromès a frenar la dreta espanyola com ja van fer el 2023, ha apuntat.
"MÉS PP I VOX QUE MAI"
També ha constatat que els socialistes, en les eleccions anteriors, ja van demanar el vot per frenar la dreta, "i avui hi ha més PP i Vox que mai", i ha afegit que qui ha tombat aquestes formacions aquesta legislatura ha estat Puigdemont.
"No necessitem formar part de cap bloc espanyol sinó tenir força. Tenir força per decantar la balança. Quan la decantem cap a Catalunya passen coses i resultats", i ha reivindicat assoliments com la Llei d'Amnistia, la Llei ELA i els avanços perquè es pugui parlar català al Congrés, entre altres qüestions.
RETRETS A RUFIÁN
En referir-se a la petició que han posat sobre la taula per aconseguir la delegació de competències en matèria d'immigració, ha retret l'oposició que van mostrar els de Podem, "els socis de Gabriel Rufián".
"Comparteixen papereta Podem i ERC. I deixeu-me dir això amb un punt de tristesa: Com trobem a faltar l'ERC amb què vam fer l'1-O i vam defensar la nació! I ho vam fer en català i des de Catalunya", ha exclamat.