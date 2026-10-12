La militància de la CUP ratifica que no es presenten a les eleccions, per un 68,9% de vots

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La militància de la CUP ha ratificat en votació online la decisió del dissabte de la Mesa Nacional de no presentar-se a les eleccions generals, amb un 68,9% de suports a aquesta decisió.
També hi ha hagut un 27,1% de vots contraris i un 1,6% d'abstencions, han anunciat aquest dilluns en roda de premsa el secretari general de la CUP, Non Casadevall, i la portaveu, Su Moreno.
L'acord pres per la Mesa Nacional era que la CUP no impulsi una candidatura "en tant que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho".