Migració i seguretat evidencien el xoc dels candidats catalans d'esquerra i dreta

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
La migració, la convivència i la seguretat han evidenciat el xoc entre els candidats catalans d'esquerra i dreta que concorren com a caps de llista per Barcelona al Congrés el 29 de novembre.
El debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
Hereu s'ha mostrat orgullós del model de convivència basat en la diversitat davant la immigració, amb polítiques socials, i ha afegit que la seguretat és una política pública, amb inversió en justícia i en tenir mossos d'Esquadra i, encara que ha destacat que el debat de la seguretat no es pot barrejar amb el de la immigració.
Albiol li ha replicat que demostra ser lluny de la realitat perquè sí hi ha relació entre problemes de convivència i immigració; que una part d'ella arriba per delinquir com demostren les dades, i també ha dit que la majoria de pisos okupats a l'àrea de Barcelona és per immigrants irregulars: per això ha promès una llei antiokupació i control a les fronteres.
Urtasun ha lamentat que el debat uneixi el tema de la convivència i el de la immigració en un mateix bloc (fet de què ha culpat als mateixos partits que han acordat l'estructura del debat), ha dit que amb Albiol com a alcalde de Badalona (Barcelona) gairebé no s'ha construït habitatge, i s'ha mostrat orgullós de les polítiques d'immigració del seu govern enfront del "racisme" de PP i Vox.
Per a Rufián, aquest tema és un repte perquè l'esquerra eviti un govern PP-Vox, als quals retreu que només "odien el migrant pobre", els ha advertit que no faran fora ningú perquè és laboralment inassumible per a Espanya, i ha recordat a Aizcorbe les paraules del Papa demanant integrar als migrants.
Nogueras considera que els altres candidats no aporten solucions, mentre que Junts defensa que Catalunya gestioni les competències en migració, amb més control i restriccions d'entrada com vol la UE, garantint la integració "amb contracte de treball i també la llengua", i ha acusat al Govern espanyol de fer una regularització massiva sense control de la migració ni polítiques que afrontin el tema.
Segons Aizcorbe, les xifres d'immigració són "insuportables", i defensa les expulsions perquè sí veu relació entre immigració i delinqüència; ha dit que cal fer fora a qui sigui calgui (en benefici dels espanyols d'origen i dels immigrants que sí s'integren), i ha advertit de la islamització "a poc a poc" que hi ha a Espanya en general i Catalunya en particular.
REGULARITZACIÓ
Urtasun ha defensat com un èxit la regularització del Govern espanyol, ha destacat que els migrants contribueixen a mantenir l'economia espanyola incloses les pensions, i ha afegit que les lleis no permetran a la dreta a expulsar massivament: "Guardin-se el seu racisme".
Hereu ha criticat Junts, Vox i PP, ha destacat que el seu govern ha invertit en polítiques socials, i ha afegit que la dreta i l'extrema dreta es nodreixen parlant de problemes, al qual Aizcorbe ha insistit defensant prioritzar als espanyols d'origen.
Albiol ha replicat a Hereu que o no sap el que passa al carrer o "vol enredar", i que per això el PP combatrà millor la multirreincidència.