L'esquerra retreu el rebuig a decrets d'habitatge de Junts, que critica els seus "eslógans"

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
PSC, ERC i Comuns-Front Ampli han criticat el rebuig als decrets d'habitatge de Junts, que al seu torn ha criticat la política d' "eslògans" del Govern espanyol, mentre que el PP ha promès derogar-los si governa, i Vox recorda que el decret Boyer va derogar una llei de 1964 sobre pròrroga indefinida de lloguers.
El debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
Urtasun ha començat la seva intervenció interpel·lant a Nogueras sobre el rebuig de Junts als decrets d'habitatge impulsats pel Govern espanyol: "Té ara una gran oportunitat de corregir això, votant que sí als decrets de la Diputació Permanent del dia 12".
El cap de llista de Junts ha retret a Comuns-Front Ampli que titllin d'especuladors als qui impulsen un negoci: "Tenim propostes, no tirem d'eslògans", després d'acusar l'esquerra de deixar-se dur pels titulars en casos com el de Maricarmen.
Rufian ha ironitzat sobre el patriotisme de PP, Vox i també de Junts: "Vostès voten de forma autolesiva. Voten en contra del seu país", mentre que ha retret al PSOE que denominés 'cubans' als membres de les files d'ERC per demanar mesures contra l'especulació.
Albiol ha dit que derogarà els dos decrets si governa el seu partit i ha assegurat que l'habitatge és avui el primer problema a Catalunya i tota Espanya: "Durant anys no s'ha fet res i ara a final de legislatura presenten uns decrets que són una autèntica temeritat, castiga als propietaris enfront dels qui no paguen el lloguer".
Hereu ha afirmat que el debat sobre habitatge respon a que "la dreta va tombar dos reials decrets que protegeixen davant la vulnerabilitat", i ha apostat per regular el mercat i construir, perquè històricament la dreta només ha confiat en el mercat i en polítiques d'oferta, segons ell.
Azcorbe ha recordat que l'any 1964 hi havia "una llei que regulava la pròrroga indefinida, que el decret Boyer, o sigui, el Partit Socialista, es va carregar".