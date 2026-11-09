L'esquerra insta al vot progressista, PP a combatre l'okupació i Junts anteposa Catalunya

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
PSC, ERC i Comuns-Front Ampli han assegurat en el 'minut d'or' final del debat electoral de RTVE Catalunya que el 29N és decisiu per mantenir un model progressista social i econòmic, mentre que Junts demana evitar que un partit espanyol decideixi per Catalunya; PP ha defensat un canvi cap a polítiques contra la immigració il·legal i l'okupació, i Vox ha apostat per prioritzar Espanya com a eix de govern.
El debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
Aizcorbe ha dit que el 29N dóna la possibilitat d' "acabar amb el govern de la corrupció i el caos" i fer-ne un altre en què la prioritat nacional espanyola estigui en tots els sectors de la societat; ha promès desregulació i rebaixa fiscal per ajudar les pimes, que són les que generen riquesa, i un procés de remigració.
Albiol ha assegurat que els espanyols es juguen en les eleccions dos models: el del candidat popular Alberto Núñez Feijóo (que impulsarà la llei contra l'okupació il·legal i combatrà la immigració il·legal i la multirreincidència) i el del candidat a la reelecció del PSOE i la candidata de Front Ampli: "Sánchez amb Colau enlloc de Yolanda Díaz, que ja vam veure el que va passar a Barcelona, que es va omplir de 'perroflautes".
Nogueras ha afirmat que el 29N no es decideix si governa la dreta o l'esquerra, o el que interessa a amplis fronts: "Va de que no sigui un partit espanyol el qui decideixi pels catalans; va dels nostres diners, que se'n vagin al forat negre de Madrid o es quedin aquí".
Rufián ha demanat el vot per a les formacions progressistes, ha aconsellat votar amb memòria perquè "el que ve no és l'alternança, és duríssim", i ha assegurat que no hi ha una manera correcta de ser català.
Urtasun ha posat en valor que la seva formació ha impulsat al Govern espanyol a pujar el salari mínim, impulsar una reforma laboral i congelar els lloguers: "Volem una Renfe que funcioni i salaris dignes. Som el Front Ampli, el motor de la majoria progressista".
Hereu ha qualificat les eleccions com a decisives per seguir avançant en el progrés econòmic i social, enfront d'un model d'involució: "Tenim dues opcions: Sánchez, o Feijóo amb Abascal de vicepresident. Faig apel·lació a tots els progressistes i catalanistes, perquè Catalunya serà decisiva".