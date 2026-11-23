Critica que Colau no s'oposi al fet que "se saquegin" les obres de Sixena i es compleixi la sentència
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha respost el cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha afirmat que està en joc qui rebrà a ERC a la Moncloa, i els ha avisat que si governen PP i Vox no els rebrà ningú, després del que Junqueras ha replicat: "Ministre, si ERC no t'investeix, no tindràs cap porta a obrir".
Així s'ha pronunciat en un acte aquest dilluns a Vilafranca del Penedès (Barcelona), juntament amb el cap de llista d'ERC al Senat per Barcelona, Francesc-Marc Àlvaro, els 2, 3 i 4 al Congrés per Barcelona, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Pelay, i l'alcaldable d'ERC a Vilafranca, Pere Sàbat.
El líder dels republicans també ha criticat que la candidata de Front Ampli a la Presidència del Govern, Ada Colau, hagi apostat per complir la sentència que obliga a traslladar les pintures de Sixena i que "se saquegin les obres d'art del Museu Nacional d'Art de Catalunya".
Ha qualificat al número dos de Front Ampli al Congrés per Barcelona i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de ministre invisible, i l'ha acusat de no haver fet res durant aquesta última legislatura: "Si no saben defensar un fresc, si no saben defensar una pintura, com volen defensar la classe treballadora del país?", ha exclamat Junqueras.
L'APLICACIÓ DE L'AMNISTIA
També ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) hagi decidit aplicar la Llei d'Amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, perquè considera que es restaura una injustícia, i ha desitjat que "puguin tornar en totes les condicions i amb la màxima llibertat".
Junqueras ha recordat que hi ha dues persones a les quals no se'ls ha aplicat l'amnistia, que no per casualitat són d'ERC, i als qui "els han dit que no se'ls aplicarà durant molt temps", en al·lusió a l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i a l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvador.
Ha afirmat que Jové i Salvador es mereixen "la mateixa solidaritat que ERC ha demostrat cap a tots els represaliats", i ha afegit que espera que tothom demostri aquesta solidaritat cap a ells cada dia.
Per la seva banda, Francesc-Marc Àlvaro ha acusat Colau d'ignomínia i l'ha culpat que hi hagi hagut un primer alcalde independentista a Barcelona, i també ha criticat les seves paraules sobre les obres de Sixena: "Aquesta senyora, amb aquest recorregut tan brillant, ha dit que amb les obres de Sixena hem de complir les sentències. Sort que era antisistema".
També ha descrit al Front Ampli com "el sidecar d'una moto solament", i ha comparat els socialistes catalans amb la pel·lícula de 'L'increïble home minvant' quan arriben al Congrés.