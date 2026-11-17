Acusa Hereu i Urtasun de no fer "cap esforç" per afavorir a Catalunya com a ministres
LLORET DE MAR (GIRONA), 17 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha compromès a tornar a exigir que s'aprovi el nou model de finançament que va pactar amb el PSOE, i ha reclamat tenir tota la força possible per defensar-ho al Congrés: "Aquesta és una de les nostres condicions".
Aquest dimarts ha protagonitzat un acte a Lloret de Mar (Girona) al costat de la número 1 al Congrés per Girona, Teresa Jordà; el 3 al Congrés per Barcelona, Jordi Albert; l'1 al Senat per Girona, Etna Estrems, i el 2 per Girona al Congrés, Albert Fernàndez.
Junqueras ha assegurat que defensaran el finançament davant un govern de PP-Vox o davant "aquells que arrosseguen els peus i aquells que posen pals en les rodes", en referència al PSOE i a Junts.
Ha lamentat que "no ha servit que hi hagués ministres catalans, perquè cap d'ells ha fet cap esforç" per aprovar mesures a favor de Catalunya, en al·lusió al candidat del PSC per Barcelona i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i al número 2 de Front Ampli per Barcelona i ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
'CATALUNYA, UN SOL POBLE'
Junqueras ha reivindicat el concepte de 'Catalunya, un sol poble', per apostar per una societat on "no es tingui en compte el lloc de naixement, sinó la voluntat de compartir destinació, llengua, cultura i valors, esforços fiscals i serveis públics".
Ha destacat que aquesta idea l'ha defensat el catalanisme, en uns altres partits i uns altres àmbits, "quan no es deixaven dominar per la misèria d'esperit, per l'odi", i també ha defensat una classe obrera unida i no dividida pels qui provoquen ruïna, després de la qual cosa ha citat el deute que provoca el govern de Javier Milei en l'Argentina i el de Donald Trump als Estats Units.
ALBERT: NO "ERRADICAR" ALS CATALANS
Jordi Albert ha avisat que el PP i Vox volen "erradicar" als catalans com a poble, i ha erigit a ERC com a línia de defensa contra l'onada reaccionària que assegura que suposarà una victòria d'aquestes dues formacions el 29 de novembre.
Ha criticat Junts per situar-se en el mig davant un possible govern de PP i Vox: "Ja n'hi ha prou dels quals estan al mig; si estàs en el mig molestes", i ha reivindicat el treball dels diputats d'ERC en la Cambra baixa per torçar el braç al PSOE i aconseguir avanços per a Catalunya, ha dit.
JORDÀ: CONTRA EL "NEOFEIXISME"
Jordà ha coincidit amb Albert a criticar a Junts per situar-se en el mig, ha assenyalat que situar-se en el mig, en aquesta ocasió pot suposar que guanyi el més fort i no el més valent: "Davant el neofeixisme, o defenses la democràcia o li deixes pas, no hi ha alternativa possible".
També s'ha dirigit als socialistes per acusar-los d'utilitzar la por a l'extrema dreta com programa electoral: "El rotllet de la por s'ha acabat, no té sentit: compliu", ha dit en al·lusió als acords amb ERC que han caigut amb l'avanç electoral, com el finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
ESTREMS: "UNA ERC FORTA"
La candidata Etna Estrems ha alertat que aquestes eleccions no van d'una alternança entre esquerra i dreta clàssica, ha lamentat que hi ha un PP absorbit per Vox, i ha avisat que si manen ells "els conflictes tornaran amb força, i la repressió com l'1-O i el 155".
Estrems ha acusat els socialistes de no ser el que semblen: "El PSC sense una ERC forta és molt menys obrer i molt més espanyol", i ha defensat als republicans com el voto útil i responsable a Girona.