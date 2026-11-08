Junqueras demana més força per impulsar canvis: "Si no ho fa ERC no ho fa ningú"

"Ens ho juguem tot en aquestes eleccions", assegura
BADALONA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat suport perquè el seu partit tingui més força després de les eleccions generals del 29N i pugui impulsar els canvis que, sosté, la Catalunya actual necessita en matèries com l'habitatge, el finançament i els serveis públics: "Si no ho fa ERC no ho fa ningú", ha assegurat.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte de precampanya d'ERC a Badalona (Barcelona), en el qual ha participat al costat del candidat al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, i els candidats número 2, 3 i 6, Mireia Ingla, Jordi Albert i Alejandra Sandoval i el portaveu d'ERC a Badalona i candidat a l'alcaldia, Àlex Montornés, i al que han acudit unes 2.000 persones segons el partit.
Junqueras ha reivindicat que es presenten per guanyar i que no volen fer-ho, diu, amb una sopa de lletres barrejant partits polítics, sinó interpel·lant al conjunt de la societat: "Venim a parlar a la gent. És aquesta la coalició que volem construir", ha subratllat.
Ha criticat que el PSOE "no ha intentat en cap moment canviar el model de finançament", fins que ERC, apunta, li ha obligat, per la qual cosa considera que no es pot confiar en un partit que sempre arrossega els peus.
CRÍTIQUES A JUNTS I COMUNS
D'altra banda, afirma que tampoc es pot confiar en un partit com Junts que "sempre que ha pogut ha torpedinat" projectes com el model de finançament i el consorci d'inversions.
A més, també ha assenyalat als Comuns: "No podem confiar en aquells que parlen tot el dia, però que han tingut l'alcaldia de Barcelona i no han construït ni un sol pis per a nostra gent".
"ENS HO JUGUEM TOT"
"Ens ho juguem tot en aquestes eleccions del 29 de novembre i després. I solament hi ha un partit polític que sempre ha plantat cara a l'extrema dreta", ha sostingut.
En referència a les polítiques d'habitatge, ha exposat que estan disposats a treballar per "jugar amb la fiscalitat" per obligar als propietaris a destinar els habitatges a primera residència i no a crear pisos turístics.