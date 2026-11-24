Apel·la al vot de les jubilades indecises i defensa salaris alts per garantir les pensions
MANRESA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat aquest dimarts el model de ruïna i misèria que assegura que defensen PP, Vox, AC i "sovint de Junts", i ha cridat a confrontar-ho i explicar a la gent el resultat d'aquestes polítiques.
Ha protagonitzat un acte a Manresa (Barcelona) amb l'adjunta a la presidència d'ERC i eurodiputada, Diana Riba; el número 3 al Congrés per Barcelona, Jordi Albert; la 2 al Senat per Barcelona, Gemma Boix; el 15 al Congrés per Barcelona, Isaac Peraire, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
Davant unes 250 persones, també ha apel·lat al vot de les dones jubilades "indecises", una generació que ha contribuït a Catalunya laboralment i també amb les seves cures a avis, pares, fills i ara néts però que viuen amb incertesa el futur, i ha defensat salaris alts per garantir les pensions.
"Aquestes dones pateixen veient que el resultat de moltes conquestes que han lluitat durant anys poden desaparèixer" si arriba al poder la dreta i l'extrema dreta, i ha afegit que se'ls ha d'explicar que on han tocat poder han liquidat les polítiques d'igualtat i els drets de les dones.
APEL·LAR A l'ESPERANÇA
Junqueras ha assegurat que no només cal apel·lar a la por durant aquesta campanya, sinó també a l'esperança, i ha destacat que la història d'ERC els avala.
Ha assegurat que ERC tornarà a construir una oportunitat per aconseguir la independència: "Quan aquesta oportunitat arribi, i hi hagi un moment d'incertesa en la vida d'alguns de vosaltres, que hagueu de decidir entre la vostra llibertat personal i la llibertat col·lectiva del vostre país, haureu de saber escollir el vostre país".
Diana Riba ha acusat el cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, de ser "incapaç de reformar la llei d'indústria", i ha avisat que un govern de PP i Vox eliminarà el dret a l'avortament i retallarà drets de les dones.