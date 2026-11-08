Illa recorda que les eleccions el 29N són les primeres de diverses en "grans països" de la UE

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha afirmat que les eleccions del proper 29 de novembre van també de valors europeus i ha recordat que són les primeres d'un cicle electoral europeu de "grans països molt rellevants".
Ho ha dita aquest diumenge durant la gala del IV Premi als Valors Europeus del PSC, lliurat a l'ex-secretari general de l'OTAN i exministre socialista, Javier Solana, en la qual també han participat la diputada del PSC en el Parlamento Europeu Laura Ballarín i el vicepresident del Parlamento Europeu, Javi López.
Illa s'ha referit a les eleccions que se celebraran també a França, Polònia i Itàlia i ha afegit que, en l'àmbit internacional, és "obvi" que es deuen tenir les millors relacionis possibles amb els països veïns.
Respecte als resultats dels recents processos electorals al Brasil, els Estats Units i Israel, ha assegurat que són un "signe esperançador".
"La ciutadania diu que no, no volen un món governat per la força, per l'odi, per l'agressió. Volen un món on les diferències puguin resoldre's d'una altra forma i volen sobretot que es posi al centre de totes les polítiques el benestar de la ciutadania", ha continuat.
BALLARÍN I LÓPEZ
Durant l'acte, Ballarín ha ressaltat que l'entrega del guardó es produeix en un context en el qual "perillen" els valors que han fet possible el projecte europeu i en el qual grans potències qüestionen obertament l'ordre multilateral.
López, per la seva banda, ha afirmat que Espanya és molt diferent a fa 50 anys i és una veu influent al món, i ha assegurat que "la influència d'Espanya al món la representa com ningú Javier Solana".
Finalment, Solana ha agraït el guardó i ha evocat que va ser una de les persones que "més va treballar perquè el PSC existís" i perquè el socialisme democràtic tingués una presència com l'actual.