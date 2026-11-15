Illa i Hereu demanen arribar al 75% de participació i 176 escons: "No anem a empatar"

El president qüestiona l'auditoria que proposa Feijóo: "Quan auditeu és per retallar"
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, i el ministre i candidat a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, han cridat al vot per aconseguir el 75% de participació i 176 escons: "Anem a guanyar, no a empatar; no anem a parar la dreta, anem a derrotar-la", ha dit Hereu.
Tots dos han fixat aquest objectiu durant l'acte de campanya electoral del PSC d'aquest diumenge a Sant Joan Despí (Barcelona), al costat de la número 2 de la candidatura, Eva Granados, i l'alcaldessa de Sant Joan Despí, la socialista Belén García.
Illa ha sostingut que la força del seu partit es troba en els vots en comptes de l'algorisme, les xarxes socials o els diners, i que aquest objectiu es pot aconseguir amb mobilització, especialment a Catalunya: "Catalunya ha de posar-se dempeus, com un sol home i una sola dona".
Hereu s'ha dirigit al president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha assegurat que des de la comarca del Baix Llobregat i des de Catalunya se superaran "els resultats i els objectius" que ha fixat el líder del PSOE.
"Us demano un esforç de mobilització com mai", ha dit a la militància, perquè mai hi ha hagut tant en joc, i ha interpel·lat els sindicalistes, els progressistes, els catalanistes, però també els defensors de l'humanisme europeu i de l'humanisme cristià, perquè cap vot socialista es quedi a casa.
ELS ATACS A PEDRO I 'BEGO'
Illa ha reiterat la seva petició a la dreta de tenir una campanya basada en el respecte, i ha qüestionat el tracte cap a Sánchez i cap a la seva dona, Begoña Gómez, amb qui creu que es traspassen "línies vermelles".
Recollint una petició d'un veí de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), segons ha explicat, ha enviat records "a Pedro i a 'Bego" i ha assegurat que la gent els tracta amb familiaritat pels atacs de la dreta, que creu que no poden tolerar que defensin la gent normal i corrent.
EL MISSATGE DE FEIJÓO A CATALUNYA
També s'ha referit al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i a la seva proposta d'auditar l'Administració: "Per què has d'auditar hospitals i escoles, Alberto?, si ja sabem que quan auditeu és per retallar".
I sobre el missatge que Feijóo ha traslladat aquest diumenge als catalans, amb la promesa d'inversions en infraestructures, li ha preguntat com ho farà, si una altra de les seves principals propostes és retallar els impostos: "Com quadres els números? Que és que 2 i 2 són 4 a tot arreu!".
HEREU REIVINDICA LA LLEI DE BARRIS
Hereu ha defensat les polítiques d'habitatge socialistes i la seva aposta pels barris, i ho ha exemplificat en la Llei de Barris, que la Generalitat ha recuperat de l'etapa de Pasqual Maragall i José Montilla, ara amb Illa al capdavant.
"Quina casualitat! Quan nosaltres governem hi ha Llei de Barris i, quan governen o la dreta o els independentistes, s'acaba la Llei de Barris", ha apuntat.
GRANADOS: EL "SACRIFICI" A FEIJÓO
Granados, secretària d'Estat de Cooperació, ha assegurat que el projecte de Sánchez és exemple per a molts a tot el món, i que aquesta etapa brillant continuarà: "Qui és Ester Muñoz, que diu 'Pedro Sánchez no et votarà ningú'? Per favor, anem a votar a Pedro Sánchez amb les dues mans".
S'ha referit a les crítiques de la dreta als sindicats, assegurant que a PP i Vox no els agraden els drets dels treballadors, i també ha criticat que Feijóo demani sacrificis als ciutadans: "L'únic sacrifici que hi haurà serà el sacrifici dels seus a ell mateix quan torni a perdre les eleccions".
A més ha defensat que, enfront del que diuen PP i Vox, les pensions no 'petaran', sinó que estan garantides, i ha lamentat que defensin eliminar el ministeri d'Igualtat: "Les dones no deixarem que ens treguin cap dels drets".
BELÉN GARCÍA: DRETS EN JOC
L'alcaldessa, Belén García, ha reivindicat la transformació dels municipis dels socialistes i ha alertat dels riscos reals de que no hi hagi mobilització el 29N, citant les pensions o els salaris, "el dret a estimar i a sentir-se com cadascú vulgui" i el dret de les dones a sentir-se segures.
Ha valorat les polítiques del Govern de Pedro Sánchez, i ha citat l'aposta per la convivència i la tranquil·litat a Catalunya, gràcies a la Llei d'Amnistia que va impulsar l'Executiu "de forma valenta".
Han fet costat a Illa i Hereu les conselleres de la Generalitat Esther Niubó i Núria Montserrat, diversos alcaldes socialistes del Baix Llobregat i l'expresident i exministre José Montilla, entre altres.