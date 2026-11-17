Hereu reivindica la pujada del SMI com aposta progressista que la dreta "mai faria"
L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat que el candidat de Vox defensi al seu programa eliminar moltes ajudes socials, i s'ha preguntat si també aplica a la seva dona: "Abascal diu que vol acabar amb les 'paguitas'. I ho diu així: les 'paguitas'. I la de la teva dona?".
S'ha referit al bo social tèrmic per a famílies vulnerables que cobra l'esposa d'Abascal, en un acte de campanya del PSC aquest dimarts a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al costat del candidat per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu; la número 8 de la candidatura, Mari Carmen García-Calvillo, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.
El líder de Vox va justificar que la seva esposa es beneficiï d'aquesta ajuda per a famílies vulnerables perquè és família nombrosa, i va prometre augmentar les quanties i estendre l'ajuda a totes les famílies.
Illa també li ha enlletgit que acabi els seus actes a Catalunya amb un 'Visca Catalunya!', perquè no ho veu coherent amb què estigui en contra de millorar el seu finançament, que es condoni part del seu deute del FLA o que es pugui parlar en català al Congrés i en les institucions de la UE.
Per això, ha demanat als catalans que no es deixin prendre el pèl per Vox, però tampoc pel PP i les seves promeses: "Ve Feijóo i diu l'un altre dia que farà un milió d'habitatges. I no passa ni un dia i ja no, perquè hi ha promeses electorals que duren quatre anys i algunes no arriben ni al dia de les eleccions".
El líder socialista ha augurat que Feijóo mai construirà aquest milió d'habitatges: "No en faras cap, perquè no governaràs".
DEFENSA REGULAR ELS PISOS TURÍSTICS
També sobre habitatge, ha afirmat que és un dels principals reptes, però que els socialistes ho estan abordant; per exemple, aplicant la Llei d'Habitatge a Catalunya: "No ho fan a Madrid ni a València ni a Andalusia ni a Galícia ni a Castella i Lleó. Per què no ho fan? Perquè governen PP i Vox".
I ha defensat la regulació dels habitatges d'ús turístic: "No és moment de tenir pisos turístics" perquè, encara que donen molt més rendiment econòmic als propietaris, fa falta que els habitatges siguin per a la gent, ha dit.
HEREU: L'SMI DE DONES I JOVES
El ministre Hereu ha reivindicat l'augment del salari mínim interprofessional aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres, que se situarà en 2027 en els 1.286 euros, i ho ha definit com una aposta del Govern progressista que "mai faria" un govern de la dreta.
Ha afirmat que aquesta mesura és transformadora per a col·lectius molt específics: "Sabeu el que suposa, per a molts milions de dones i homes, però en aquest cas moltes dones, que no veuen augmentar el seu poder adquisitiu? Sabeu el que representa per a la història de tants joves?".
EL 'QUI PUGUI FER QUE FACI' IMPLEMENTAT
El candidat ha esmentat alguns avanços impulsats pel Govern en els últims anys, enfront d'una dreta que ha posat pals en les rodes, ha dit: "Aquella frase del 'Qui pugui fer que faci' s'ha anat implementant en tots els àmbits".
Ha assegurat que el PP i Vox operen des de la lògica de destrucció de l'adversari, i que és el que faran amb les polítiques progressistes perquè tenen la intenció de "destruir la representació política, els partits" i l'esquerra cultural, sindical i social i els seus valors.
Davant això, ha cridat la mobilització i a concentrar el vot en els socialistes: "Només el PSC és el partit que amb el PSOE guanyarà a la dreta i a la ultradreta en aquest país".
I ha demanat no despistar-se en "debats secundaris o personalistes", l'endemà que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, proposés un 'cara a cara' amb Hereu sobre habitatge (petició a la qual no ha al·ludit de forma directa).
GARCÍA-CALVILLO: GENS "GARANTIT" AMB PP-VOX
García-Calvillo també ha destacat l'increment de l'SMI: "1.286 euros. 550 euros més des que Pedro Sánchez està al Govern", i ho ha definit com a bona política, davant de la mala política, que és la que ha votat una vegada i una altra en contra d'aquesta pujada salarial, segons ella.
A més ha destacat l'increment de les pensions i dels programes de beques, avanços que, per a ella, estan en perill: "Gens del que hem aconseguit en aquests anys està garantit que segueixi aquí".
QUIRÓS: "SÁNCHEZ O 'FEIJÓOSCAL"
L'alcalde Quirós ha cridat la militància a implicar-se per sumar el màxim de gent possible a la causa socialista el 29N: "Tots tenim algun veí d'esquerres, esquerrà, que està una mica despistat", i ha demanat que inverteixin temps a convèncer-los.
Ha assegurat que l'elecció no va de qui faci el discurs més bonic, sinó de governar, i que les opcions són dues: "Pedro Sánchez o 'Feijóoscal', perquè ni ells mateixos saben ja diferenciar-se" (en al·lusió a Feijóo i Abascal), i ha alertat que l'arribada de PP i Vox al Govern suposaria que ho retallin tot, incloses les pensions i les polítiques d'habitatge.