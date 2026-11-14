Illa crida a votar enfront de Milei, Netanyahu, Trump i Putin: "Si tu no hi vas, ells manen"

Hereu situa el PSC com el partit dels barris contra "la ultradreta que ve a dividir"
SABADELL (BARCELONA), 14 (BARCELONA)
El president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, ha cridat la mobilització en les eleccions generals per fer front a la influència sobre el PP i Vox de líders internacionals com Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Donald Trump i Vladímir Putin: "Si tu no hi vas, ells manen".
Ho ha dit aquest dissabte en un míting a Sabadell (Barcelona) al costat del ministre i candidat per Barcelona en les eleccions del 29 de novembre, Jordi Hereu, i l'alcaldessa, la socialista Marta Farrés.
Illa ha fet referència així al cartell dels socialistes catalans que projecta aquests quatre líders internacionals amb els candidats del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, i al costat han reinventat el seu històric lema de 2008 'Si tu no hi vas, ells tornen', canviant el 'tornen' amb el 'manen'.
Ha afirmat que també cal parlar d'això en aquestes eleccions, perquè són "referents" per a Feijóo i Abascal, i que les seves polítiques poden aplicar-se a Espanya si després del 29N poden governar, i podran influir sobre el PP i Vox i la seva política internacional.
"Què ha passat a Argentina? Jornades laborals de 12 hores, 40% menys salari mínim, més pobresa que mai. O als Estats Units: 'America First!', crida aquest. 'Cap guerra més!' Doncs mirin Iran i com puja l'energia i el cost de la vida", ha advertit.
"VÉS TREIENT-TE D'ENMIG A CAYETANA"
Illa ha enumerat vàries qüestions que veu en risc amb un govern PP-Vox, com l'autogovern català i la llengua, i per això ha criticat la proposta dels populars d'eliminar el català al Congrés, defensada per la número 2 per Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.
El dirigent socialista ha ironitzat amb els resultats d'Álvarez de Toledo quan es va presentar per Catalunya el 2019, i s'ha dirigit Feijóo per si vol el suport dels catalans: "Vés treient-te d'enmig a Cayetana".
L'APOSTA SOCIALISTA PER L'HABITATGE
També s'ha referit a les polítiques d'habitatge i ha tornat a criticar que el 'leit motiv' de Junts sigui ser els del mig en aquestes eleccions: "Al mig no heu estat aquest dijous a la Diputació Permanent. Heu estat a un costat", ha dit en referència als decrets d'habitatge al Congrés.
I ha reivindicat les polítiques d'habitatge socialistes posant com a exemple les de l'Ajuntament de Sabadell: "No he sentit Marta Farrés donar lliçons d'habitatge a ningú, ni a dreta ni a esquerra. I he sentit gent a dreta i a esquerra donar-nos lliçons d'habitatge sense tenir-ne ni idea".
HEREU: "LA FRUSTRACIÓ DE LA SEVA VIDA"
Jordi Hereu s'ha referit també al cartell del PSC i ha redundat en el missatge que, si el PP i Vox governen, seran les seves polítiques les que es duguin a terme a Espanya: "No és una broma aquesta dimensió internacional".
I ha demanat als catalans que votin tenint en compte si estaran contents o no aquests líders mundials pel fet que Pedro Sánchez revalidi la Presidència: "Que es portin la frustració de la seva vida".
ESTÀ EN JOC EL "MODEL"
Hereu ha assegurat que un dels elements en risc el 29N és la convivència als barris, i ha situat el seu partit com el partit dels barris enfront dels qui pretenen trencar la convivència en ells.
"Quan la ultradreta ve a dividir els barris, es troba sempre un regidor del PSC o una alcaldessa del PSC que els diu que no ho faran, que aquí es ve només a treballar per la seva cohesió", ha assegurat.
Ha afegit que aquesta elecció és crucial perquè els avenços dels últims 50 anys estan en joc com mai: "La història dels últims 50 anys, per resumir, seria: nosaltres sempre liderem les transformacions, i fins ara la dreta després seguia amb males maneres i arrossegant els peus".
Ara no passarà així i no seguiran arrossegant els peus, segons ell, sinó que la dreta, lligada a la ultradreta, "ha decidit que ho afeblirà o destrossarà": per això considera clau tenir en ment que es compromet el model sencer.
FARRÉS: NO VA DE SORT, "VA DE VOTS"
Farrés ha assegurat que la batalla del 29N encara no està decidida: "Aquí no es rendeix ningú, anirem a votar i continuarem tenint una Espanya progressista", i ha afegit que Catalunya està del costat del brasiler Lula enfront de l'argentí Milei, al costat de l'alcalde Mamdani enfront del president Trump, i al costat de Sánchez enfront d'Abascal i Feijóo.
Ha avisat que el que cal per aconseguir-ho no és un miracle, sinó vots: "Això no va ni de sort. No va ni de força ni de dir 'a veure si hi ha un miracle. No, això va de vots, vots i vots".
També vol revalidar un govern progressista perquè el PP ha "lliurat les claus" a Vox per a les pensions, la sanitat, l'educació i especialment els drets de les dones.
"NO SOBRA FEMINISME" SINÓ MASCLISTES
Per això, l'alcaldessa de Sabadell ha apel·lat a la mobilització de la dona a les urnes.
"Anirem a votar massivament pel progrés. A Espanya no sobra feminisme. A Espanya el que sobra són els masclistes com ells", ha dit en referència a PP i Vox.