LLEIDA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha alertat que un eventual govern del PP en coalició amb Vox acabarà "buidant l'autogovern de Catalunya", per les propostes dels de Santiago Abascal en llengua i seguretat.
Ho ha dit en un míting del partit aquest dissabte a Lleida, al costat del candidat socialista per Barcelona, Jordi Hereu; la cap de llista per Lleida, Cristina Morón, i l'alcalde de la ciutat, el socialista Fèlix Larrosa, en el primer acte de campanya que el PSC celebra fora de la demarcació de Barcelona.
Ha afirmat que Vox a l'Executiu central no anirà a governar Catalunya, sinó a desmuntar-la: "Comencen per la llengua, parlen de TV3, que la volen tancar, i també dels Mossos d'Esquadra, que volen que cedeixin competències a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", en referència al candidat de Vox per Barcelona, Juanjo Aizcorbe.
"Comencen per aquí i acabaran buidant l'autogovern de Catalunya. Els socis necessaris del PP", ha alertat el líder del PSC.
Davant d'aquesta amenaça que ha dibuixat Illa, ha cridat a la mobilització i a votar socialista, i ha advertit que l'abstenció és el "pitjor adversari" de la seva victòria.
"SABEM SUMAR I RESTAR"
S'ha referit també al debat de dijous entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, i en concret al fet que el candidat popular no respongués si assumeix el compromís d'augmentar la despesa en defensa.
Segons Illa, assolir el 5% que exigeixen els socis de l'OTAN a Espanya implicaria passar de gastar 30.000 milions a l'any a 80.000, cosa que no veu possible amb els altres compromisos que planteja Feijóo.
"Aquest senyor diu un 5%: 50.000 milions més. A més, el vaig sentir dir que abaixaria els impostos, i ho va dir clarament. I a més va dir que reforçaria els serveis públics. A mi no em surten els números. Alberto, que sabem sumar i restar!", li ha retret.
Illa ha defensat la política fiscal del Govern central perquè permet serveis públics com la sanitat, i ha defensat que l'atenció mèdica de qualitat no és fruit d'"un miracle", sinó de les polítiques que els socialistes defensen reforçar i mantenir.
HEREU CARREGA CONTRA ERC I JUNTS
Hereu ha cridat a concentrar el vot en els socialistes i a posar el focus a derrotar el PP i Vox: "N'hi ha d'altres que, atès que de vegades es donen per vençuts, ja comencen a parlar de coses estranyes: que si es volen presentar a la Generalitat. Però si ara no toca! Ara toca guanyar el Govern d'Espanya!", en referència al candidat d'ERC, Gabriel Rufián.
Ha carregat també contra Junts i la recent entrevista del seu líder Carles Puigdemont, per dir que estan assedegats de protagonisme i que el catalanisme no els perdonarà que s'hagin posicionat amb el PP i Vox, segons ell: "Senyors de Junts, han perdut el nord. Ja no serveixen per derrotar el PP i Vox".
SÁNCHEZ "HA CREIGUT EN LLEIDA"
Hereu ha situat un objectiu a Lleida: retenir el segon escó dels 4 en joc que el 2023 van recuperar, que considera clau per mantenir la majoria de progrés i que per a la demarcació significa avançar davant l'"oblit que moltes vegades les forces reaccionàries han tingut respecte a Lleida".
I ha reivindicat les polítiques del govern en els anys de Sánchez en aquesta demarcació, amb inversions en regadius, infraestructures, habitatge, entre altres àmbits: "El govern de Pedro Sánchez ha cregut en Lleida i Lleida ha tornat amb escreix l'esforç que ha fet el govern de Pedro Sánchez".
1.400 MILIONS
Hereu ha reivindicat l'aposta per l'habitatge i per la redistribució, i ha esmentat l'anunci de Sánchez d'aquest mateix dissabte de prorrogar durant el 2027 l'impost a la banca, amb el qual l'Executiu espera recaptar 1.400 milions d'euros que es destinaran íntegrament a polítiques d'habitatge.
El ministre ha celebrat que comptaran amb 1.400 milions "íntegrament" per a la política de l'habitatge, i així continuar fent rehabilitació a Lleida i altres llocs, i construir més habitatge assequible de lloguer.
Illa, en referir-se a això mateix, ha destacat: "1.400 milions d'euros a l'any, dels quals uns 300 a Catalunya, per poder finançar polítiques d'habitatge, que és una qüestió que ens convé molt".
MORÓN DEMANA CLAREDAT A JUNTS
La cap de llista per Lleida, Cristina Morón, ha criticat Junts per la seva posició en política migratòria, assegurant que, quan els escolta, li costa "trobar realment les diferències entre el seu discurs i el discurs que fa Vox".
Per això, els ha preguntat si donaran suport després del 29N a un govern de Pedro Sánchez o facilitaran el retrocés que, al seu parer, imposaran el PP i Vox: "Que ho diguin clarament, però que ho diguin ja, sense enganyar".
LLUCH TINDRÀ UN BUST A LLEIDA
Durant l'acte s'ha retut homenatge a l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat per ETA fa 26 anys aquest dissabte: l'alcalde Fèlix Larrosa ha anunciat que instal·laran a la ciutat una rèplica del bust de Lluch que hi ha al Congrés, al parc que porta el seu nom en aquesta ciutat.
Larrosa també ha fet una defensa de la integració de la immigració i de la diversitat, i dels projectes de transformació pública i en drets socials que protagonitzen els socialistes: "Només es poden fer quan hi ha l'alineació de tres governs progressistes".