Illa afirma que "alguns es confonen d'adversari" i demana unitat entorn del PSOE

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que "alguns es confonen d'adversari", en referència a l'espai a l'esquerra del PSOE, i ha demanat que la ciutadania que vulgui evitar un govern de PP i Vox voti als socialistes, opció que ha considerat la més útil per aconseguir-ho.
"El penal decisiu ho tira el veterà i el que no falla mai, no el novençà i el que sempre està amb cosetes", ha afirmat Illa en un acte de presentació dels candidats del PSC per Tarragona, en el qual també ha assegurat no voler entrar en debats amb les formacions polítiques de l'esquerra alternativa.
El president ha elogiat la carrera de servidora pública de Ione Montalvo, cap de llista del PSC a Tarragona i fins ara directora mèdica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, i ha destacat també la seva formació en matèria política: "Una persona que ha mamat els valors socialistes en la seva família, que sap el preu s'ha de pagar per defensar aquests valors i aquests principis en moments en els quals les coses no van costa avall sinó costa amunt".
Així mateix, ha dit que el PSC té "opcions de millorar els resultats" a Tarragona respecte a les eleccions generals del 2023, i ha mostrat la seva confiança en què els candidats del partit a la província ho aconseguiran.
LLEI GENERAL SANITÀRIA
Illa ha recordat la Llei General Sanitària, impulsada per l'exministre de Sanitat Ernest Lluch en 1986, i ha posat en valor que 40 anys després l'esperança de vida ha augmentat uns 8 anys a Espanya, el doble del que ho ha fet a Estats Units, país sense un sistema de sanitat pública desenvolupat com l'espanyol.
"Ha fallat l'estat? No. És més eficient aquí que als Estats Units? Sí", ha reivindicat en aquest sentit, a més de criticar a aquells que reclamen la intervenció del sector de l'energia davant de l'augment dels preus però que critiquen la regulació al mercat de l'habitatge.
"El metre fa 100 centímetres sempre", ha dit, i s'ha mostrat favorable a intervenir tots dos mercats quan la llei de l'oferta i la demanda al seu judici no funciona.
Illa ha afirmat que la llei d'habitatge funciona als territoris en els quals s'ha aplicat, i ha criticat els estudis "aparentment independents finançats per aquests representants dels grans diners" que asseguren que la llei no funciona amb l'objectiu de beneficiar, diu, a aquells als quals els interessa fer negoci.
CRÍTIQUES A VEU
El president, a més, ha criticat unes declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, en les quals afirmava voler defensar la identitat catalana davant de l'islamisme: "Quina broma és aquesta de mal gust? A qui prenen el pèl?", ha dit.
Ha fet referència a la "censura" impulsada pel partit al cinema a Castella i Lleó i sobre llibres en llengua catalana a la Comunitat Valenciana per contradir aquestes declaracions.
"Això és defensar Catalunya, això és defensar Espanya?", s'ha preguntat, i ha considerat que les polítiques de Vox suposen tornar 50 anys enrere com a mínim.
NEUTRALS
Salvador Illa també ha criticat a aquells que es defineixen com a neutrals en una situació com l'actual, i ha considerat que aquesta posició implica prendre partit "pels de la involució, pels quals si haguessin pogut manar no haguessin retornat la convivència a Catalunya".
"No donarem lliçons, però que no ens donin massa, que no les acceptarem", ha sentenciat.