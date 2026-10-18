Illa adverteix dels "llops amb pell de be" que ataquen les pensions i l'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit dels "llops amb pell de be" que volen donar lliçons a Catalunya, però que, segons ell, es dediquen a atacar les pensions i les mesures per garantir l'accés a l'habitatge.
En la seva intervenció aquest diumenge després de la seva visita a la futura Reserva Nacional de Catalunya a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha assegurat que Catalunya està en marxa, però que la gent que engega el motor de Catalunya ha de tenir garantits els seus drets.
"Catalunya està amb el motor en marxa. I necessitem que els qui fan funcionar aquest motor tinguin accés a l'habitatge. I que a els qui li han fet funcionar no se'ls discuteixi que puguin tenir una pensió digna. I no necessitem que ens vinguin a donar lliçons alguns que són llops amb pell de be", ha expressat.
També ha criticat a aquells que diuen que Catalunya està apagada: "Els que diuen això estan fora de cobertura des de fa temps".
I ha afegit que els catalans no necessiten que els rescati ningú: "Necessitem que ens respectin i que ens deixin fer".