Defensa la immersió lingüística i el català: "Aquesta cusi tan bonica que els costa tant entendre"
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha presumit des de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) del PSC dels barris i de la seva tasca al capdavant dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona enfront de partits com Vox i enfront del candidat d'ERC, Gabriel Rufián, que ha rebatejat com "el metropolità fugaç".
En el míting d'aquest dilluns dels socialistes, al costat de la número 4 per Barcelona, Belinda Morillo, i l'alcaldessa, la socialista Mireia González, Hereu ha entrat al cos a cos amb el candidat republicà, natural de Santa Coloma, i ha ironitzat amb els resultats que va obtenir quan es va presentar a l'alcaldia, en 2023.
La campanya socialista ha desembarcat aquest dilluns a la ciutat del Barcelonès que és, des de pràcticament des de l'inici de la democràcia, un important feu del PSC, i des d'allí, Hereu ha volgut distingir el PSC de la resta de forces polítiques que vénen "a la caça i captura d'adhesions i vots".
CIUDADANOS, VOX I RUFIÁN
En aquest sentit, ha recordat a Ciudadanos: "Van venir, van prometre i van desaparèixer", i posteriorment a ERC, que amb Rufián va fer una aposta per captar vot socialista a l'àrea de Barcelona.
"Venint he vist alguns cartells, i Núria Parlon [exalcalde de Santa Coloma], m'ha dit: 'Aquest em sona'. Clar, és Gabriel Rufián, el metropolità fugaç. Va anar un vist i no vesteixo", ha ironitzat.
I també ha carregat contra Vox, als quals ha acusat d'utilitzar els barris per dividir, però enfront d'els qui els socialistes ofereixen esperança i futur, ha dit: "L'odi mai guanyarà a l'esperança. Per això, ni els que han passat fugaçment ni els que volen intentar sembrar l'odi es van a sortir amb la seva".
O LULA O MILEI
En la línia de la campanya socialista de situar el 29N com una confrontació de models, Hereu s'ha mostrat orgullós del president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, "un líder de la socialdemocracia al món".
Ho demostra, ha dita, la reunió que ha mantingut amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, i ho ha contraposat als referents de la dreta i l'extrema dreta: "Poseu l'àlbum de fotos dels amiguitos de la gent que tenim davant: Milei, una persona a la qual ara li amaguen la motosierra" de les retallades.
DEFENSA LA IMMERSIÓ
En aquesta diatriba entre dos models, ha continuat el candidat, també es juga el futur del català, que ha reivindicat que es pugui parlar al Congrés i a Europa des d'u dels municipis claus en el desenvolupament del model d'escola catalana i la immersió lingüística.
Ha reivindicat que en Santa Coloma, els catalans procedents de la immigració de la resta d'Espanya van entendre la necessitat si es fes seu el català, alguna cosa que els costa molt entendre a la dreta, ha afirmat, i que està basat en la "igualtat d'oportunitats".
GONZÁLEZ: "EL QUE PUGUI VOTAR, QUE VOTI!"
L'alcaldessa, Mireia González, s'ha dirigit, d'entrada, als derrotistes, i els ha demanat mobilització per contradir als quals porten temps dient que el resultat estava fet i que el PP i Vox governarien, i per això, ha exclamat: "El que pugui votar, que voti!"
Després, ha apel·lat als indecisos, els ha alertat de les millores que estan en risc, com l'augment de les beques universitàries, les millores en la vida dels joves, per a les dones, per a les persones depenents i per als pensionistes: "Evidentment ha millorat la vida de les persones".
I ha dita que els socialistes segueixen sent ambiciosos i volen anar a més, i ha posat el focus en l'habitatge: "Tenim molta tasca per fer en aquest cas", i en els serveis públics i els drets de les persones.
MORILLO: CANVIAR "MILERS" DE VIDES
La número 4 de la candidatura, Belinda Morillo, ha reivindicat que els 8 anys de Sánchez al capdavant del Govern han permès "canviar la vida de milers de persones a millor", i ho ha concretat en la pujada del salari mínim interprofessional i de les pensions.
I ha defensat una política valenta encapçalada pels socialistes perquè no torni la política de la por: "No anem a permetre que assenyalin a nostres veïns i veïnes el problema. No permetrem que ens facin triar entre uns drets o uns altres drets".
RECORD A ANTONIO POVEDA
Han abrigallat a Hereu els consellers del Govern Albert Dalmau, Núria Parlon i Raúl Moreno, diversos alcaldes i representants municipals socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, i la històrica dirigent del PSC Manuela de Mare.
Al inicio de l'acte s'ha guardat un minut de silenci en record per la defunció de l'exalcalde socialista de Sant Joan Despí (Barcelona) Antoni Poveda, mort la matinada d'aquest dilluns.