Hereu demana mobilització per obtenir "la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista"

Alberto Ortega - Europa Press
BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha acceptat ser el cap de llista del PSC per a les properes eleccions generals i ha apel·lat a la mobilització en les urnes per obtenir "la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista".
Ho ha dit en una intervenció en el Consell Nacional extraordinari del PSC aquest diumenge en el qual el president de la Generalitat i primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, l'ha proposat com a candidat davant d'una situació amb el model de societat actual "en joc".
La candidatura d'Hereu, que ha estat ministre d'Indústria i Turisme des de novembre de 2023, va ser president d'Hispasat entre 2020 i 2023 i, anteriorment, entre 2006 i 2011, va ser alcalde de Barcelona, serà ratificada pel partit el divendres.
L'última candidatura del PSC a les eleccions generals, al juliol de 2023, la va encapçalar l'expresidenta del Congrés i ex-ministra Meritxell Batet, que als pocs mesos va deixar la primera línia política.
"CINQUÈ PILAR DE L'ESTAT DEL BENESTAR"
Hereu ha posat el focus en l'habitatge i ha assegurat que els socialistes proposaran mesures "que han de ser de nova ambició" davant dels reptes en aquesta matèria.
"Després de la sanitat, de l'educació, de la dependència, del sistema de pensions, ara ve construir el cinquè pilar de l'estat del benestar, que es diu habitatge", ha sostingut.
Ha apuntat que els socialistes tenen "la paraula com a eina per convèncer des del respecte a la gent" i un projecte en positiu davant d'una situació que veu inèdita en la qual s'utilitza l'insult, la desqualificació i la mentida com a mètode.
"Aquestes properes setmanes s'aniran llevant la careta. Ahir Feijóo ja va expressar un concepte que es diu sacrifici. Què volen sacrificar? Jo crec que volen sacrificar tot allò pel que nosaltres treballem i creiem", ha dit.
I ha apel·lat als treballadors, a les dones, als agricultors i també a tot el catalanisme: "Necessitem el fort suport de tota la gent de Catalunya que des de sempre ha apostat per una Espanya progressista, una Espanya de la diversitat i una Espanya en la qual Catalunya se senti reconeguda".