Hereu demana des de Montmeló concentrar el vot al F1 de Sánchez: "Tenim el millor pilot"

Illa afirma que Catalunya serà escoltada i respectada "si tothom va a votar"
MONTMELÓ (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha demanat des de Montmeló (Barcelona) que Catalunya concentri el vot en els socialistes i en el president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez: "Tenim el millor pilot, que es diu Pedro Sánchez".
Ho ha dit aquest divendres des del municipi on es troba el Circuit de Barcelona-Catalunya, al costat del president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa; l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez; i els números 9 i 10 de la llista per Barcelona, Arnau Ramírez i Andrea Canelo.
Hereu ha demanat que els votants progressistes apostin per la papereta socialista perquè Sánchez i el PSC representen "l'única llista que pugues derrotar la dreta i la ultradreta", i ha demanat un últim esforç de mobilització per a la campanya.
Segons ha dit, aquests 15 dies fins el 29N no seran una marató, sinó un esprint: "Les maratons les deixo pel president Salvador Illa, perquè 'lo' meu, ni maratons ni mitja marató. Però això no és una marató, és un esprint".
EL COTXE, MILLOR EN MANS DE SÁNCHEZ
Per fortuna, ha dit, compten amb el millor pilot, però no solament: "Tenim el millor cotxe. Tenim el millor equip. Tenim la millor afició, que és la gent que ens empeny cap a endavant. Però no tingueu cap dubte, tenim el millor pilot".
I aquest pilot, continuant amb la metàfora automobilística, és molt millor que l'altra opció, encarnada en PP i Vox: "No em vull imaginar un cotxe de Fórmula 1 conduït per Feijóo i Abascal".
Reivindicant les mesures d'aquest divendres al Consell de Ministres, ha sostingut que sota aquest eventual Govern no es revaloritzarien les pensions i no es garantiria la sostenibilitat del sistema: "Està garantit amb un Govern d'esquerres liderat pel Partit Socialista".
SALVADOR ILLA
Illa, per la seva banda, ha assenyalat els riscos, al seu parer, d'un eventual Govern de la dreta: "Sanitat com un dret, pensions com un dret, habitatge com un dret, o sanitat, pensions i habitatge com un negoci", així com l'autogovern de Catalunya i les institucions democràtiques.
Ha advertit de l'arribada de plantejaments autoritaris, com els quals qüestionen el sistema electoral, i ha demanat a la dreta que tingui respecte per les regles de joc: "Quin sentit té posar en dubte el sistema electoral de nostre país?", s'ha preguntat, en referència al vot per correu i a la 'llei de néts'.
NO CONFONDRE'S D'ADVERSARI
Per evitar-ho, ha cridat a la mobilització i a votar socialista, i ha demanat a la resta de forces d'esquerres que no es confonguin d'adversari: "No ens confonguem, companys, que diuen que són més d'esquerres, però de vegades no ho són, perquè es confonen votant la reforma laboral, per exemple", ha dita en referència a ERC.
Ha sostingut que Catalunya vulgues ser escoltada i respectada, i que ho demostrarà el 29N "si tothom va a votar, si tothom es mou, surt, i exerceix el seu dret a votar".
I ha finalitzat també amb una metàfora automobilística: "Comença la carrera a Montmeló i acabarem la carrera guanyant, com sempre hem fet quan ens hem mobilitzat. A guanyar, a votar socialista, a votar a Pedro Sánchez".
PERE RODRÍGUEZ
L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha reivindicat les polítiques d'habitatge socialistes, i ha assegurat que la convocatòria electoral és culpa de "la dreta classista i xenòfoba de Junts" per votar en contra dels decrets d'habitatge, i ha dita que els socialistes són els que tenen clares les coses i no canvien de sigles en cada elecció, en referència al Front Ampli.
Ha afirmat que, al capdavant del Govern, porten anys transformant Espanya, i que seguiran fent-ho els propers anys: "Ho tornarem a fer, perquè aquest país necessita polítiques amb prioritats com les quals hem posat des del Govern, amb el BOE a la mà, i des del Congrés".
RAMÍREZ I CANELO
El número 9 per Barcelona, Arnau Ramírez, ha afirmat que, com Feijóo no serà president sense Abascal de vicepresident, és molt important votar, perquè un Govern socialista és millor per a Catalunya en molts àmbits: "No ha passat tant temps. Us acordeu quan estàvem tota l'estona parlant de banderes i de lío? Volem tornar a això?".
I finalment, la número 10 per Barcelona Andrea Canelo ha criticat les propostes "del 'facherío'" de PP i Vox respecte a les dones, i ha dita que les dones, especialment les socialistes, no toleraran lliçons de cap home en temes com l'avortament o la igualtat salarial.