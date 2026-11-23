Isa Saiz - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La número 2 de la candidatura del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Eva Granados, ha fet una crida aquest dilluns a la mobilització a les eleccions generals per evitar un Executiu de PP i Vox, en uns comicis que ha definit que son, a Catalunya específicament, en defensa pròpia i de supervivència, i ha demanat apostar-ho "tot al vermell".
"És molt fàcil: ni blau, ni verd ni taronja. Tot al vermell", ha dit durant un míting a Cardona (Barcelona) aquest dilluns, al costat del número 11 de la candidatura, Ferran Verdejo, i a la dirigent socialista Elia Tortolero.
Granados ha sostingut que els comicis d'aquest diumenge no son per a votants "perepunyetes", sinó una elecció de model entre avançar o anar cap a enrere, i ha advertit que una victòria de la dreta posaria en risc l'estat del benestar i les conquistes socials dels últims vuit anys.
"ESTRATÈGIA" DE DESMOBILITZACIÓ
La dirigent socialista ha reivindicat el paper determinant del vot a Catalunya en 2023, i ha alertat contra l'estratègia de desmobilització que, segons ha afirmat, impulsen grans grups econòmics i dirigents del PP com Miguel Tellado per fer creure que el resultat ja està decidit.
"Estem en aquesta ona que puja. Tinc la sensació de que tenim molt vot que no aflora, que no s'explica, però que el tindrem a les urnes. Ja sap el senyor Tellado el que deu dir, que ens quedem a casa, i ja sabeu vosaltres el que fer: just el contrari", ha afirmat.
Granados ha cridat al vot per defensar els avanços dels últims anys en ocupació, salaris, pensions, habitatge, beques, dependència i memòria històrica, i en drets com l'avortament, l'eutanàsia i drets de les dones, que assegura que el PP i Vox volen retallar, però que ho impediran: "No els deixarem passar".
PROTESTA PELS VAGUISTES DETINGUTS
Com va succeir el diumenge en un altre acte del PSC a Girona, un grup de manifestants ha interromput l'acte en protesta per la detenció de 3 persones a Barcelona en el marc de la vaga general per l'habitatge.
Durant la intervenció d'Elia Tortolero, la primera a prendre la paraula en l'acte, han desplegat una gran pancarta i han qualificat de "vergonya" l'actitud del PSC, als quals responsabilitzen de la detenció d'aquests 3 vaguistes.