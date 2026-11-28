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El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska - Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol ha informat aquest dissabte que el dispositiu per a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre està preparat perquè els comicis es desenvolupin "amb total normalitat, seguretat i amb plenes garanties" i s'han inclòs mesures específiques de ciberseguretat i protecció d'infraestructures crítiques.
La secretària d'Estat de Comunicació, Lydia del Canto, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, han comparegut aquest dissabte en roda de premsa des del Centre Nacional de Difusió de Dades per explicar el dispositiu de les eleccions d'aquest 29 de novembre.
Prèviament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompanyat per elles i per la secretària d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, han visitat el dispositiu del Centre Nacional de Difusió de Dades, desplegat al Pavelló 14 del recinte firal d'Ifema-Madrid, per difondre la informació de les eleccions generals.
Aquest diumenge podran exercir el seu dret a vot 38.616.949 electors, que podran acudir a les urnes entre les 9.00 i les 20.00 hores en 22.493 locals electorals, en els quals es constituiran 61.033 meses. Del total d'electors, 35.953.542 resideixen a Espanya, mentre que 2.663.407 formen part del CERA, el cens electoral de residents absents.
Del total del cens electoral, 1.615.034 joves podran votar per primera vegada en unes eleccions generals, per haver complert 18 anys des de les eleccions passades, celebrades el 2023.
Durant la jornada electoral treballaran un total de 100.727 membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir que el dia transcorri amb normalitat als col·legis electorals de tot Espanya. L'operatiu inclou també mesures específiques de ciberseguretat i protecció d'infraestructures crítiques.
"El dispositiu està preparat perquè les eleccions es desenvolupin amb total normalitat, seguretat i amb plenes garanties", ha assegurat la subsecretària de l'Interior.
Des de l'Executiu han assenyalat, a més, que per seguir aquesta "jornada important per a la democràcia espanyola" hi ha acreditats 280 periodistes, de 53 mitjans internacionals i de 42 mitjans estatals.
NOVETATS D'AQUESTES ELECCIONS
Aquest procés electoral incorpora diverses novetats. Entre elles, la subsecretària de l'Interior ha destacat que la identificació es podrà realitzar mitjançant el DNI físic o mitjançant l'aplicació mòbil MiDNI, generant davant la mesa electoral un codi QR temporal que s'haurà de verificar amb el dispositiu.
Així mateix, també és una novetat important que les persones que van sol·licitar el procediment de vot accessible han pogut optar per rebre al seu domicili documentació complementària en braille sense que això alteri el caràcter presencial del vot.
SENSE DADES PER ARA DEL VOT EXTERIOR
Del vot exterior encara no hi ha dades, tot i que el període de votació ja ha finalitzat. Segons ha explicat la subsecretària de l'Interior, tota la documentació és enviada per valisa diplomàtica a la corresponent Junta Electoral i és allà on es realitzen totes les comprovacions i els recomptes.
Respecte als nacionalitzats per la 'llei de néts', des de l'Executiu han recordat que el Tribunal Suprem ha deixat en suspens el seu dret de vot i ha ordenat a les oficines consulars receptores de tots aquests vots que la documentació de les persones afectades quedi separada de la resta dels vots emesos.
"El que podem dir ara és que cal estar a l'espera de quan es produeixi el recompte definitiu, en compliment estricte i escrupolós de la decisió adoptada pel Tribunal Suprem", ha assenyalat la subsecretària del Ministeri de l'Interior.