Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'ERC al Congrés a les eleccions generals

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, serà finalment el cap de llista dels republicans per a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre.
La decisió es formalitzarà aquest diumenge en una reunió de l'Executiva Nacional del partit i, al llarg dels propers dies, es concretaran els detalls de la candidatura amb la celebració dels diferents congressos regionals, informa ERC en un comunicat.
El 20 d'octubre està prevista la celebració de les diferents reunions dels òrgans interns del partit, que aprovaran les candidatures tant al Congrés com al Senat.