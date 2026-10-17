Front Ampli defensa que ho va intentar tot per pactar amb Podemos però gira full: "No more drama"

Carlos Luján - Europa Press
MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Front Ampli ha justificat que ho va intentar tot per atreure Podemos a un acord d'unitat global per a les eleccions del 29N però, sent conscients de la "decepció" generada per aquesta fractura, ha apel·lat a l'electorat d'esquerra i a deixar de lamentar-se amb una consigna clara: "No more drama".
Així s'ha posat de manifest en el llançament oficial de la candidatura de Front Ampli, que neix com a coalició estatal d'una quinzena de formacions d'esquerra encapçalada per l'exalcaldessa Ada Colau, que ha tingut lloc a l'auditori del parc Lineal Manzanares de Madrid.
Entre els assistents hi han acudit el secretari general de CC.OO., Unai Sordo, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, i un nombrós grup de dirigents de les formacions polítiques aliades en aquest nou espai.
Colau, que serà aspirant a la Presidència per la llista de Barcelona en aquests comicis, ha al·ludit al naufragi ahir de l'intent d'incloure Podemos en aquesta coalició després de no arribar a un acord entre tots dos espais al tancament del registre d'aliances electorals al 29N aquest divendres.
Així, ha admès que aquests dies hi va haver moments "difícils" i entén la decepció que Podemos hagi quedat fora de Front Ampli, però ha defensat que ho van intentar "fins a l'últim minut" i sense "abaixar els braços" van intentar l'opció d'acord amb "extrema generositat".
"Es va estendre la mà. Però si algú no vol seure a una taula, no se'l pot obligar. Això és així", ha declarat l'exregidora de la ciutat comtal prometent que aquesta serà la "última vegada" que se la senti "parlar de sigles o de partits".
COLAU: "NO DESERTARÉ"
Per tant, Colau ha subratllat que no es "confondran d'adversaris" i que ara el més important és donar el "protagonisme a la gent" perquè estan en un moment històric en què han de "derrotar" a les urnes el "feixisme". I ha afegit que Front Ampli és el projecte que respon als anhels d'unitat de la gent i que genera "esperança" per derrotar les dretes.
La líder electoral de Front Ampli ha proclamat que és una "dona imperfecta", amb "contradiccions", però garanteix que davant d'aquesta urgència democràtica, amb l'avanç de l'extrema dreta, "no desertarà" i es posarà al capdavant d'aquesta candidatura per "canviar les regles i avançar en l'agenda de transformació".
També ha marcat que Front Ampli és un projecte clarament diferenciat del PSOE, deixant clar que s'ha de ser "molt més valent" a les institucions que el partit del president, Pedro Sánchez, a qui reprotxa només apel·lar a la por a Vox i voler administrar el malestar social.
"NI UNA MALA PARAULA" AMB PODEMOS I IRENE MONTERO
Posteriorment i qüestionada per les crítiques que els ha dirigit aquest dissabte la meva candidata de Podemos i exministra Irene Montero, Colau ha evitat retrets als liles i ha insistit que Front Ampli neix amb la "voluntat del màxim acord entre forces" i que van mostrar a aquest partit "màxima generositat" per al pacte.
"S'han fet tots els esforços possibles i es continuaran fent i es continuarà estenent la mà. Deixarem de parlar de sigles i, de totes maneres, no em sentiran ni una mala paraula sobre altres persones de formacions progressistes", ha conclos.
DELGADO: "EL TEMPS D'UNIR ELS PARTITS JA VA PASSAR"
La voluntat de deixar enrere el soroll de la negociació per incloure Podemos en aquesta coalició l'ha demostrat el cap de llista per Madrid de Front Ampli, Emilio Delgado, que ha exclamat davant l'auditori que portava un missatge senzill i en anglès: "No more drama".
Sobre això, ha advertit que hi haurà molts interessos que intentaran que l'esquerra es quedi "amb el peu atrapat a la trampa de l'última setmana", de la "nostàlgia del que hauria pogut ser i no va ser" perquè la gent de la majoria social ja no necessita més "fulletons ni drames".
"S'ha acabat el temps d'unir els partits, és el temps d'unir a la gent, que és més important", ha emfatitzat el també dirigent de Más Madrid, deixant clar que el frustrat intent d'atreure Podemos ja forma part del passat i que ara obren les portes a tota la gent d'esquerres, tant als il·lusionats com als decepcionats, per "lluitar a mort" per la justícia social.
I és que Delgado, amb un altre missatge velat als liles però també al PSOE, deixa que altres "administrin la por", se sumeixin en la "nostàlgia" o "s'entretinguin explicant derrotes".
FRENTE AMPLIO VA AMB EL "CAP BEN ALT" I SENSE "CONFONDRE'S DE LLEIALTATS"
Per la seva banda, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha arengat els simpatitzants de Front Ampli proclamant que "aquí no es rendeix ningú" per intentar aconseguir la victòria a les eleccions.
També ha reivindicat que aquest nou espai polític té el "cap ben alt", els "principis intactes" i que "mai no s'ha confós de lleialtats ni d'adversaris".
Bustinduy ha destacat que Colau és la candidata que defensarà la classe treballadora i ha enaltit que també ho fa davant la patronal la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que no deixarà la primera línia política després d'aquests comicis i que fa quatre anys va liderar la candidatura de Sumar.
Per la seva banda, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha lloat també la gestió de Díaz i de la resta de ministres de l'ala minoritària i ha assegurat que pujaran el salari mínim interprofessional.
Durant la seva intervenció ha defensat que cal un Front Ampli que "parli molt clar" per defensar el sistema públic de pensions davant d'unes dretes que van "directes a carregar-se'l" i que s'han "tret la màscara" en assumir el "programa de la motoserra" del mandatari argentí, Javier Milei.
Alhora, ha assegurat que no faltaran vots des de Catalunya per donar suport a Colau i ha replicat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va directe una altra vegada a estar quatre anys més a l'oposició.
"NO VENIM A ADMINISTRAR LA RESIGNACIÓ"
La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha proclamat que Front Ampli "no ve a administrar la resignació sinó a canviar les coses" perquè volen més i ho han demostrat ja al Govern, impulsant els principals avenços de la legislatura.
De fet, ha advertit que Feijóo i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja estan fent "càlculs" per a les seves "retallades" i davant d'aquesta amenaça no es pot "abaixar els braços sinó tornar-los a aturar" i "humiliar-los" com van fer fa quatre anys, però ara amb un Front Ampli que és "una realitat" i per això són "tants".
VOLEN TORNAR A SER "CLAU" PER AL GOVERN
Per la seva banda, el principal referent electoral d'IU en aquesta coalició, Toni Valero, ha destacat que Front Ampli ha d'estar a l'altura de la gent que "lluita pels seus drets" i que són el "motor dels canvis" al Govern, la garantia de "política útil" per a la classe treballadora perquè tenen clar que al PSOE no se'l convenç sinó que se l'obliga a fer polítiques realment d'esquerres.
Més encara, ha assegurat que la "pitjor notícia" per a Feijóo i Abascal és que Front Ampli obtingui el 29N un "bon resultat" i que tornin a ser "la clau del Govern".
Finalment, el president de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha ofert el seu suport a Front Ampli per frenar la meva ultradreta en aquests comicis.
Mentre, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha afirmat que són conscients que a Frente Amplio "no hi són tots" però hi ha 15 organitzacions que s'han conjurat perquè en aquestes paperetes hi hagi "una única papereta" i no es llenci "cap vot progressista a la brossa".