Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els partits que configuren el Front Ampli --Més Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida-- han acordat que el portaveu adjunt de Més Madrid a l'Assemblea de la Comunitat, Emilio Delgado, encapçali la llista per Madrid per a les eleccions generals del proper 29 de novembre.
"Les quatre organitzacions reforcen així el seu compromís amb una candidatura unitària, plural i arrelada al territori, capaç d'oferir una alternativa progressista per al futur del país", han assegurat en un comunicat difós aquest dimarts.
Aquesta decisió arriba un dia després que anunciessin a Ada Colau com a candidata del Front Ampli a la presidència del Govern espanyol, encara que sense revelar per quina circumscripció es presentarà, però la decisió adoptada aquest dimarts sobre Delgado fa previsible que Colau lideri la llista per Barcelona.
Així, el Front Ampli ha destacat que aquest pas suposa una "aposta" per edificar "una alternativa que parli dels problemes reals de la gent". "De com arribar a final de mes, de com accedir a un habitatge i de com garantir que tothom pugui viure amb dignitat".
Per això, insisteixen que la candidatura de Madrid "ha de servir per millorar les condicions de vida de la majoria social", i que l'aposta per Delgado és "reflex de la pluralitat que dona sentit al capdavant Ampli" i "constitueix un pas important en aquesta direcció" que "reafirma la voluntat de les quatre organitzacions d'actuar amb responsabilitat, generositat i visió de futur".
Unes afirmacions que es produeixen després que aquest diumenge, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, anunciés que tornarà a presentar-se com a cap de llista d'ERC per Barcelona, dissipant tots els dubtes sobre un possible lideratge al Front Ampli, que ara encapçalarà Colau.
Així mateix, Podem va anunciar un acord aquest dilluns amb els republicans per concórrer junts a Catalunya i que Rufián col·labori amb Irene Montero --candidata del partit morat el 29N-- a la resta del país durant la campanya.