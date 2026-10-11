Francesc-Marc Álvaro serà el cap de llista d'ERC al Senat a les eleccions del 29N

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista Francesc-Marc Álvaro, diputat al Congrés per ERC en la passada legislatura, serà el cap de llista del partit al Senat en les eleccions generals del 29 de novembre.
La decisió es formalitzarà aquest diumenge en una reunió de l'Executiva Nacional del partit i al llarg dels propers dies es concretaran els detalls de la candidatura, ha informat la formació en un comunicat.
Álvaro ha ocupat el número 3 de la llista d'ERC en la cambra baixa per darrere d'Gabriel Rufián i Teresa Jordà en l'última legislatura, i ha estat portaveu a la Comissió d'Exteriors, Defensa i Interior, entre altres.