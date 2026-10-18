Fernández (PP) assegura que el canvi amb Feijóo serà "especialment positiu" per a Catalunya

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que el canvi polític a Espanya amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant serà "especialment positiu" per a Catalunya, perquè és especialment necessari.
Ho ha dit en un acte dels populars a Barcelona en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, i el president a Catalunya, Alejandro Fernández, al Palau de Congressos de Catalunya aquest diumenge.
Fernández ha assegurat que el canvi polític facilitarà l'accés a l'habitatge on més es necessita, que és a Catalunya: "El model Sánchez-Colau és on més destrosses ha provocat".
També portarà la rebaixa de la pressió fiscal "on més falta fa" i immigració legal i ordenada, energia i aigua per tots i una educació de qualitat precisament on es registren les pitjors dades.
Segons ha expressat, els 8 anys de Pedro Sánchez com a president del Govern han deixat una ferida molt profunda, i el canvi polític és necessari: "Danyar a Espanya per salvar-se ell una vegada i una altra. Fins a aquí hem arribat. Anem a curar aquesta ferida. Anem a recuperar la millor Espanya".
"ESFORÇ ADDICIONAL"
Per aquest motiu, Fernández ha cridat als populars a realitzar un "esforç excepcional" en els dies que queden fins als comicis, i a persuadir a veïns, amics, familiars i companys de treball.
"No us deixeu a cap per difícil que sembli. Aquest amic mig 'sociata' que tots tenim, que sap que és un desastre i que Espanya necessita un canvi. Aquesta veïna que va ser enganyada pels 'indepes' però que avui vol més seguretat ciutadana i menys impostos", ha afirmat.
ALBIOL COM A CANDIDAT
Fernández ha començat la seva intervenció felicitant a Feijóo per haver proposat a Albiol com el cap de llista del PP per Barcelona a les generals i s'ha compromès a posar-se a la seva disposició: "És el millor candidat en lliça".
"Albiol no necessita prometre que lluitarà contra l'ocupació perquè ho està fent. Albiol no necessita prometre que portarà més seguretat ciutadana perquè ho està fent", ha agregat.