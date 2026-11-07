Feijóo al PSOE: "Si han robat els diners" de la seguretat dels trens "entraran a la presó"

Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
VALLADOLID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que si els diners de la seguretat als trens ha acabat al PSOE o a la "butxaca d'algun dels seus, no n'hi haurà prou amb que marxin, hauran de respondre davant la Justícia", i si han robat els diners destinats a protegir la vida dels espanyols, "hauran de sortir del poder per entrar a la presó"
En un acte a Valladolid davant unes 5.000 persones segons xifres del partit, ha destacat que els dos registres a la seu d'ADIF són "l'enèsima confirmació de fins a on ha arribat la degradació d'aquest govern".
"M'encarregaré que tots assumeixin les seves responsabilitats", ha subratllat durant un discurs en què ha censurat la postura del PSOE després de la dimissió d'Óscar Puente, ja que "fins i tot en la tragèdia" a l'Executiu de Pedro Sánchez "només li va importar el relat" en arribar "a filtrar l'àudio d'un maquinista mort".
"Per alimentar el relat mai els falta temps, però després no ho troben per mostrar respecte als morts en un funeral d'Estat", ha recriminat als socialistes.
En aquest sentit, ha promès una auditoria del transport ferroviari: "Auditarem els sistemes de seguretat, els sistemes de suport i fins a l'última travessa, perquè cal recuperar totes les garanties de seguretat".
Així mateix, ha assegurat que els "més preparats tornaran a estar al capdavant dels llocs clau" i ha garantit que no seleccionarà ningú "per amiguisme, sinó per la seva capacitat de gestió, rigor i experiència".
En la mateixa línia, ha qüestionat l' "actitud lamentable" del PSOE en mostrar "més preocupació per les eleccions que per la vida dels espanyols, substituir la moral per les enquestes i donar més abraçades al ministre dimitit que a les víctimes".
"Primer ens van parlar del seu calvari, però el calvari és el de les víctimes. I ara s'atreveixen a parlar de dignitat, però dignitat no és anar-se'n per les eleccions després de 116 víctimes; seria haver-ho fet deu mesos abans, haver-ho revisat tot i haver demanat perdó", ha criticat.
Precisament, ha dit que Espanya no pot acostumar-se a tenir polítics que roben, a tenir alts càrrecs comissionistes i a aquesta "desraó a la qual es veuen sotmesos els espanyols".
Sobre això, ha subratllat que en una tragèdia "no importa el ministre ni el president, només importen les víctimes, la gent i el país". "Patim les conseqüències d'un govern més pendent del seu que dels altres".
"EL CANVI NECESSARI"
Ha cridat a anar el 29 de novembre a votar per "fer possible el canvi necessari i per demostrar que ni Sánchez és Espanya ni Puente és Valladolid", i ha dit que si el PP volgués fer un míting per assenyalar al màxim responsable de l'accident no seria a Valladolid, sinó davant del Palau de la Moncloa.
"Sabem on és el responsable d'aquests últims vuit anys, de les nostres infraestructures i de nostra inseguretat", ha afegit.
En la part final del seu discurs, ha promès que amb un govern del PP "s'acabarà el teatre, el governar des de la televisió o les xarxes socials, el governar a canvi del que sigui i la mentida com a mètode". "Anem a baixar el teló d'aquest espectacle lamentable".