Feijóo promet governar "amb la veritat per davant" i imprimir a Espanya un "canvi serè, però contundent"

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dissabte que farà un "canvi serè, però contundent" a Espanya si aconsegueix governar després de les eleccions generals del proper 29 de novembre, que dirigirà el país "amb la veritat per davant" i que "mai" deixarà "tirats" als espanyols quan sorgeixin problemes com, al seu judici, ha fet el president del Govern, Pedro Sánchez.
Així ho ha dit en el seu primer acte de precampanya al recinte d'Ifema de Madrid, que ha estat presidit pel lema 'Per fi' amb el qual els 'populars' celebren l'avançament electoral.
Feijóo ha presumit dels seus 30 anys de gestió pública. "Jo no vinc de les saunes ni de les clavegueres, jo vinc de la gestió, de presentar i quadrar pressupostos, de sostenir els serveis públics, de donar la cara en els bons moments i sobretot en els difícils", ha subratllat.
En aquest context, ha garantit que sap el que "el que és governar i el que costa", que és conscient del que esperen els espanyols d'ell i que satisfarà les seves expectatives. Ho farà, ha dit, convocant a la ciutadania a un projecte de "reconstrucció nacional" per a un "canvi serè, però contundent".
AZNAR, RAJOY I PRESIDENTS AUTONÒMICS
"Espanya necessita obrir un temps nou i ho anem a obrir. Anem a reconstruir les nostres institucions perquè ningú torni a pensar que el poder està per sobre de les normes. Ningú i tampoc nosaltres. Que quedi clar, el poder no està per sobre de les normes en cap democràcia, afecti a qui afecti", ha clamat el líder del PP.
A l'esdeveniment a més de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; han acudit el president del Senat, Pedro Rollán, els ex-presidents del Govern José María Aznar i Mariano Rajoy, i els presidents d'Aragó, Jorge Azcón; Galícia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, i la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.