Rober Solsona - Europa Press
VALENCIA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat "no fiar-se" de les enquestes ni de l'ambient d'eufòria que recorre el partit després del 'cara a cara' amb Pedro Sánchez, en què els 'populars' consideren que el seu candidat va "estomacar" el cap de l'Executiu, ja que, segons ha ressaltat, "són capaços de tot" i "ferits són encara més perillosos".
Així s'ha pronunciat en un míting a la plaça de toros de València on el PP ha omplert l'aforament amb 12.000 persones, segons fonts del partit. Allà, Feijóo ha compartit escenari amb el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, l'alcaldessa de la ciutat i candidata número 1 al Congrés per València, María José Catalá, i el president del PP de València, Vicente Mompó.
El líder del PP ha reconegut que "per a molta gent" el 'cara a cara' de dijous va ser una "gran victòria emocional", sobretot per a la gent que s'ha sentit "abandonada", però ha demanat "culminar-ho" el dia 29 de novembre a les urnes.
"30 ANYS A L'ARENA" PERÒ AMB "LA FAM D'UN NOVELLER"
"Els espanyols mereixíem una alegria però insisteixo, no ens precipitem perquè no hi ha res a celebrar. Per això, ni un somriure de més ni un minut de relaxació. No us fieu de les enquestes, no us fieu de l'ambient. Els coneixem, són capaços de tot i ferits són encara més perillosos", ha avisat.
Feijóo, que ha admès que "probablement" aquest sigui l'"acte més massiu" de la campanya per a les eleccions de novembre, ha volgut fer servir un símil taurí. "Després de 30 anys a l'arena, moltes tardes i més d'una cornada, tinc la fam d'un noveller. Anem a totes, guanyarem i canviarem el nostre país", ha proclamat, davant d'un públic entregat que li corejava 'president, president' i 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa'.