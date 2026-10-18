Feijóo demana que Catalunya impulsi una gran majoria: "Decència sí, Sánchez no"

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que Catalunya impulsi una gran majoria per produir un canvi de Govern en les properes eleccions generals del 29 de novembre i ha criticat al president del Govern central, Pedro Sánchez: "Decència sí, Sánchez no", ha exclamat.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte en el Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, acompanyat pel president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández i l'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat al Congrés per Barcelona, Xavier Garcia Albiol.
Feijóo ha reivindicat la necessitat d'un Govern que, diu, sàpiga gestionar, i ha remarcat el compromís del PP amb les pensions i la sanitat i educació públiques: "Pensions, sí, per descomptat. Joies en caixes fortes, no. Sanitat pública, sí. Txistorres, no. Educació pública, sí. Mossegades, no. Habitatge, sí. Pisos per a amants d'un ministre, no", ha apuntat.
Ha acusat al Govern espanyol d'encadenar "una mentida amb una altra i un escàndol amb el següent", i ha rebutjat que el PSOE utilitzi el que considera una estratègia de la por contra el PP.
"Van tapar les mentides del Marroc amb les mentides sobre l'habitatge. Van tapar les mentides sobre l'habitatge amb les mentides de les pensions", ha dit, i ha assegurat que el Govern ja no pot ficar por però, assenyala, ha ficat la mà en la butxaca dels espanyols.
A més, el líder popular ha criticat a Sánchez per dir que els altres menteixen en campanya: "El mestre de la mentida donant lliçons de veritat. Home, vostè té la cara molt dura, senyor Sánchez".
DIMISSIÓ DE MÍNGUEZ
D'altra banda, s'ha referit a la dimissió de l'exportaveu del PSOE Montse Mínguez: "Han fet dimitir a la seva portaveu per ser una hipòcrita, com si això amb Sánchez fos un problema. Home, com de malament ho deuen veure perquè dimiteixi una de les poques que no estava imputada?", ha destacat.
En aquest sentit, ha dit que el Govern no pot donar lliçons en matèria d'habitatge i ha demanat posar fi al que qualifica d'hipocresia: "Assenyalen als propietaris. Pels altres està malament ser propietari, ells poden tenir fins i tot fons voltor", ha expressat.
També ha assenyalat a Sánchez per no haver construït "cap" habitatge durant els seus 8 anys de mandat i ha demanat estrènyer per guanyar les eleccions.
"El 29 de novembre us aneu al carrer, us aneu al carrer. Ja heu robat i mentit massa als espanyols, així que ja està bé. I per això diem fins a aquí. Amics i amigues, tot es sabrà", ha insistit, i ha reiterat que la coalició pel Senat entre el PSOE i Front Ampli, que denomina com a coalició de desesperats, no servirà i perdran les eleccions.
CEUTA
Sobre la crisi migratòria a Ceuta i les relacions amb el Marroc ha retret al president que ho hagi qualificat com un fet puntual: "Dona les gràcies al Marroc perquè només ha estat un fet puntual. Un fet puntual, diu. Gràcies Marroc, perquè en els últims mesos només ens heu envaït puntualment", ha ironitzat.
Així, s'ha preguntat "Què tenen d'ell els serveis d'intel·ligència del Marroc perquè Sánchez aguanti tot això?", i ha afegit que Sánchez defensa els interessos del Marroc.
Feijóo ha dit que si és president defensarà els interessos d'Espanya mantenint amb el país nordafricà "bon veïnatge i fermesa, mai submissió".
Ha defensat que Europa ha de reforçar les seves fronteres i que el Govern central ha de donar mitjans a la policia per actuar a Ceuta i Melilla, a més de reforçar la llei d'estrangeria perquè Espanya "no sigui un 'coladero'".