Feijóo converteix la seguretat en eix de campanya i visita demà Barcelona per recolzar als afectats per disturbis

Kike Rincón - Europa Press
MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit convertir la seguretat en les callis en un dels seus eixos de campanya i amb aquest objectivo visitarà aquest dimecres Barcelona per recolzar als afectats pels disturbis.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el cap de setmana passat a 128 persones, 72 d'elles menors d'edat, pels disturbis en els voltants de plaça de Catalunya després d'una protesta no autoritzada convocada per xarxes socials.
Els 'populars' han denunciat la "passivitat" del Govern i han recriminat al president del Govern, Pedro Sánchez, que trigués dos dies a condemnar els fets. Per això, a poc més d'un mes per a les eleccions generals, en la cúpula del PP recalquen que "aquest clima d'inseguretat" s'acabarà quan Feijóo arribi a Moncloa.
Aquest mateix dimarts, en un acte per presentar la llista del PP per Madrid a les generals", Feijóo ha promès que serà "implacable amb els violents" si governa. Al seu entendre, la pau social com un tresor democràtic que cal preservar perquè va costar molt construir-la "i avui hi ha qui juga amb ella".
"Qui governa ha d'apagar focs. No tirar gasolina. El que ha succeït a Corunya o Barcelona. El que succeeix a Madrid i a Bilbao no és normal. I no ho anem a acceptar", ha promès, per acusar el Govern de generar "tensió" perquè saben que estan "perdent".
EL PP ACUSA Al MINISTRE DE L'INTERIOR D'ESTAR "DESAPAREGUT"
Tant Feijóo com el seu secretari general, Miguel Tellado, han acusat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, d'estar "desaparegut" davant els disturbis que s'han produït a Barcelona, Bilbao i Corunya.
Per contra, el PP vol traslladar que es preocupa dels problemes dels ciutadans i ofereix solucions, en aquest cas en matèria de seguretat. Feijóo ha promès aquest dimarts recuperar des del Govern "l'agreujant de penes quan es produeixen disturbis i actes vandàlics amb la cara tapada".
Tellado, que aquest dimarts s'ha desplaçat a Bilbao, ha responsabilitzat al Govern de Sánchez de "la violència d'extrema esquerra" que s'ha produït en aquesta ciutat: "Han perdut el carrer i baixen els braços davant els quals l'incendien", ha afirmat.
Així, ha dit que la nit del dilluns es va sembrar a Bilbao "el caos per part d'un grup de salvatges d'extrema esquerra", als quals ha qualificat de "autèntics feixistes i delinqüents", i ha afegit que el Govern de Sánchez "no pot, no sap o no vol controlar-los". "Mentre la violència començava a aparèixer per Bilbao, Sánchez ballava a Astúries", ha denunciat, en al·lusió al míting del cap de l'Executiu en aquesta autonomia.
Des de la direcció nacional del PP han assegurat que "el que Sánchez no vol és parar als carrers, ho pararà Feijóo des del Govern d'Espanya" si arriba al Palau de la Moncloa després de les eleccions generals.
Per això, aquest dimecres el líder del PP recorrerà els comerços afectats pels "actes de vandalisme" del passat dissabte, per expressar el seu suport als comerciants i propietaris d'establiments que han patit destrosses, segons fonts de la formació.
Durant la seva visita, Feijóo estarà acompanyat, entre altres, per l'alcalde de Badalona i número 1 al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, i el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. A les 12 hores, realitzarà una intervenció davant els mitjans de comunicació a la Plaça d'Urquinaona.