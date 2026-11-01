Feijóo assegura que no es pot ser president d'Espanya sense "entendre" a Catalunya

Marta Fernández - Europa Press
BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a les eleccions generals del 29 de novembre, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que no es pot ser pressent d'Espanya "sense entendre, sense saber interpretar i sense tenir compromisos explícits" amb Catalunya.
En una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press, ha situat Catalunya com una prioritat, a més de destacar que la seva voluntat no és centralitzar i sí fer "que l'autonomia funcioni i que l'Estat tingui presència a Catalunya".
Per Feijóo, els catalans paguen més imposats que ningú, tenen el major percentatge d'ocupació il·legal d'habitatges, és una de les zones de majors actes delictius en comparació de la resta d'Espanya i "existeix un dèficit en l'execució del pressupost d'obra pública a Catalunya".
Davant això, s'ha compromès a executar el pressupost a Catalunya i a fer un balanç trimestral del grau d'execució de les inversions compromeses: "Si en Rodalies diem que anem a invertir x, quatre vegades a l'any jo em presentaré aquí i explicaré el grau d'execució".
Segons Feijóo, no li costa interpretar a Catalunya perquè va ser president de Galícia durant 14 anys, per la qual cosa també coneix "el tema lingüístic, el sentiment identitari i el cultural".
En la seva opinió, la majoria de catalans estan decebuts amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè considera que no els ha correspost malgrat haver-li recolzat, i creu que molts tampoc aguanten "aquesta atmosfera de tensió, de provocació, de crispació, de corrupció que està protagonitzant".
VOX
"I jo a aquests socialistes decebuts els demano que li donin una oportunitat a un polític constitucionalista i autonomista com jo", ha reclamat Feijóo, que li sorprèn que el líder de Vox, Santiago Abascal, consideri que es fica en el terreny de Vox per posar en la seva llista a noms com el de Cayetana Álvarez de Toledo o el de Xavier García Albiol.
Després de deixar clar que el PP "no ha fitxat a ningú de Vox", ha justificat l'acord del seu partit amb els de Abascal pel Senat per aconseguir que hi hagi un canvi polític a Espanya perquè, al seu judici, és imprescindible i democràticament necessari.
L'únic cordó sanitari que posen, ha aclarit, és amb Bildu però no amb Vox, després de constatar que és la tercera força política d'Espanya, ni amb els partits d'àmbit autonòmic "que vulguin parlar dins de la Constitució".
PNB I JUNTS
Sobre el PNB, creu que ha perdut la maniobrabilitat que tenia per entendre's amb el PP, i considera que Junts va cometre l'error de fer president a Sánchez i aquest "s'ha aprofitat de Junts per intentar consolidar la presidència del PSC a Catalunya".
"Dit això, haig de dir que amb Junts sí hem mantingut una línia d'intercanvi de parers en determinades votacions importants al Congrés. I al final ha estat Junts, que no el PNB, el que va votar a favor que Sánchez no pogués convalidar segons que reials decrets lleis", ha afegit.
ÓSCAR PUENTE
Feijóo, que va rebre la notícia de l'accident de trens a Toledo durant l'entrevista, vés "imprescindible, però insuficient" que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, dimiteixi perquè considera que qui té uneixi major responsabilitat en tot això és Sánchez.
"No estem parlant d'una errada puntual. Espanya està en fallada sistèmica. Tot funciona pitjor perquè Espanya està sense gestió i sense manteniment. Els trens xoquen per la mateixa raó que les carreteres estan plenes de foradades, l'habitatge és impossible o es produeix una apagada", ha apuntat.
RODALIES
Al preguntar-se-li si està d'acord amb el traspàs de Rodalies a Catalunya, ha respost que no sap si això interessa a la Generalitat perquè "és una enorme necessitat d'inversió i una enorme complexitat en la gestió".
"A mi això de rebre uns serveis deficitaris, això ja ho va rebre Catalunya en la transferència de la sanitat i des d'aquest moment la Generalitat, i ho dic perquè jo vaig gestionar l'Insalud, va començar a tenir problemes financers", ha destacat.
CATALÀ
En relació a què farà en matèria lingüística a Catalunya, ha recalcat que està plantejant que es compleixin les lleis perquè "hi ha una sentència reiterada d'un mínim de castellà a les aules que parla d'un 25%".
"Jo vinc d'una comunitat autònoma on cerquem un sistema d'equilibri lingüístic on el 50% dels casos s'imparteix en gallec i l'un altre 50% en castellà. I avui es parla més gallec a Galícia que català a Catalunya".
FINANÇAMENT
Sobre si comparteix que Catalunya arrossega un dèficit de finançament, ha assenyalat que el sistema de finançament cal actualitzar-ho, per la qual cosa si és president voldrà parlar amb els presidents autonòmics "d'ingressos i de despeses, perquè si no, l'altre és mentir a la gent".
També ha insistit que, en cas de governar, derogarà la Llei d'Amnistia i la Llei de Memòria Democràtica perquè considera que no uneix als espanyols i sí serveix per "reobrir ferides".