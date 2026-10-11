ERC i Podem ultimen un acord per concórrer junts a Catalunya a les generals

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC i Podem Catalunya estan ultimant un acord per concórrer conjuntament a les quatre províncies catalanes en les eleccions generals del 29 de novembre.
Fonts coneixedores han concretat a Europa Press aquest diumenge que l'objectiu seria fer una "candidatura d'impacte" liderada per l'actual portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, juntament amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero.
Les mateixes fonts han indicat que l'acord també inclouria que Rufián podria fer campanya amb Podem a la resta de l'Estat, i estan estudiant si presentar-se sota les sigles ERC-Podem o sota les sigles dels republicans amb independents dels morats.
Segons ha confirmat ERC aquest diumenge, Rufián serà finalment el cap de llista dels republicans per a les properes eleccions del 29 de novembre.
La decisió es formalitzarà en una reunió de l'Executiva Nacional del partit i, al llarg dels propers dies, es concretaran els detalls de la candidatura amb la celebració dels diferents congressos regionals.