ERC inclou Junqueras i Romeva en últims llocs de les seves llistes després de ser amnistiats

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional d'ERC ha ratificat les candidatures que concorreran el 29N, que inclouen 4 independents de Podem, així com al líder d'ERC, Oriol Junqueras, al lloc 31 de la llista per Barcelona, i a l'exconseller Raül Romeva, com a primer suplent, tots dos amnistiats aquest dimarts pel Tribunal Suprem després de l'aval del Tribunal Constitucional al perdó del delicte de malversació del 'procés'.
Els quatre caps de llista seran Gabriel Rufián per Barcelona, Teresa Jordà per Girona, Inés Granollers per Lleida i Norma Pujol per Tarragona.
Finalment, els representants de Podem seran quatre: Alejandra Sandoval, María Pozuelo i David Clarà, als llocs 6, 10 i 23 per Barcelona, i Toni Carmona al lloc 4 per Tarragona.
Amb la ratificació d'aquestes llistes es formalitza aquest dimarts el pacte assolit entre republicans i morats pel qual aquests últims renuncien a presentar-se a Catalunya i integren independents a la llista d'ERC.
A canvi, Rufián participarà en actes polítics juntament amb la cap de llista de Podem, Irene Montero, començant aquest mateix dissabte en Nou Barris, on tots dos protagonitzaran el seu primer acte de precampanya junts.
PER PROVÍNCIES
Després de d'Gabriel Rufián, la llista per Barcelona inclou noms com Mireia Ingla, Jordi Albert, Laura Pelay, David Minoves, Alejandra Sandoval (Podem), Àlex Ramon, Fernanda Arribas, Héctor Sánchez (Comunistes) i María Pozuelo (Podem).
A Tarragona, concorrerà com a número 2 Eduard Rovira, seguit de Jennifer Macía, mentre que a Girona Jordà anirà acompanyada per Albert Fernández, com a segon de la llista, i Ester Soms, al tercer lloc.
En el cas de Lleida, en la llista que encapçala Granollers, concorreran Àlex Godoy, com a número 2, i Judit Gisbert, al tercer lloc.
SENAT
Al Senat, encapçalarà la llista per Barcelona el diputat d'ERC en al Congrés, Francesc-Marc Álvaro i Vidal, mentre que a Girona ho farà Etna Estrems.
La llista per a la Cambra alta per Lleida l'obre Sílvia Martínez, mentre que la de Tarragona l'encapçala Noemí Llauradó Sans.
PROGRAMA
Durant la sessió també s'ha aprovat l'esborrany del programa electoral, centrat en la defensa dels drets socials i nacionals de Catalunya, ha assenyalat el partit en un comunicat.
El programa reivindica la llengua i cultura catalanes, l'escola, l'habitatge, la sanitat pública i els drets de les dones i s'oposa a qualsevol posició de neutralitat davant les amenaces reaccionàries.
Així mateix, se centra en la defensa de la classe mitjana i treballadora i en la voluntat que Catalunya pugui decidir el seu futur.