Publicat 12/10/2026 20:06

Els partits del Frente Amplio proposen Ada Colau com a candidata el 29N

Archivo - Ada Colau
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -

Els partits del Frente Amplio han decidit aquest dilluns proposar l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau com a candidata a la Presidència del Govern espanyol a les eleccions generals del 29N, informen en un comunicat.

Ho han acordat Movimiento Sumar, Comunes, Más Madrid i IU durant una reunió aquesta tarda.

La decisió arriba després que ERC i Podemos hagin arribat a un acord de col·laboració per a les eleccions i que el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, hagi estat confirmat com a cap de llista del partit independentista a les eleccions generals.

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