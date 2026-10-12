Els partits del Frente Amplio proposen Ada Colau com a candidata el 29N

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Els partits del Frente Amplio han decidit aquest dilluns proposar l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau com a candidata a la Presidència del Govern espanyol a les eleccions generals del 29N, informen en un comunicat.
Ho han acordat Movimiento Sumar, Comunes, Más Madrid i IU durant una reunió aquesta tarda.
La decisió arriba després que ERC i Podemos hagin arribat a un acord de col·laboració per a les eleccions i que el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, hagi estat confirmat com a cap de llista del partit independentista a les eleccions generals.