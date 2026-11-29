Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les 163.355 persones que van obtenir la nacionalitat espanyola en virtut de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica, coneguda com a 'llei de néts', però que tenen suspès cautelarment el seu dret a vot en aquestes eleccions per ordre del Tribunal Suprem, podran lliurar les seves paperetes si voten presencialment aquest diumenge, i els sobres electorals que hagin enviat des de fora o dins d'Espanya arribaran a les taules electorals, però no es ficaran en les urnes, no es comptaran i quedaran apartats.
El Suprem, a instàncies de Vox i Iustitia Europa, va resoldre al setembre suspendre de manera cautelar el dret a vot de les persones inscrites en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que van ser nacionalitzades per aquesta via i que no puguin acreditar que són descendents d'exiliats.
La suspensió estarà vigent fins que el tribunal resolgui el fons de l'assumpte i es pronunciï sobre la instrucció del Ministeri de Justícia que va establir com havia d'aplicar-se la citada disposició addicional de la Llei de Memòria Democràtica.
La controvèrsia rau en que, mentre en la norma es contempla la nacionalització de descendents d'espanyols que van haver de deixar Espanya per raons polítiques, ideològiques o de creença o d'orientació i identitat sexual, la instrucció ampliaria l'abast de la llei en presumir "la condició d'exiliat respecte de tots els espanyols que van sortir d'Espanya entre el 18 de juliol de 1936 i el 31 de desembre de 1955".
Els noms d'aquests 163.355 espanyols que no poden votar diumenge estan inclosos en el llistat que el Govern espanyol va facilitar al Suprem. Per contra, hi ha altres 901 persones que es van beneficiar d'aquesta mesura que votaran amb normalitat després d'haver acreditat que descendeixen d'exiliats.
LLISTAT D'AFECTATS
Segons ha dictaminat la Junta Electoral Central (JEC), les taules electorals a què estiguin adscrits electors afectats per aquesta suspensió cautelar del dret a vot tenen aquest diumenge amb un llistat dels seus noms.
Si es rep algun vot d'aquestes persones, els membres de la taula hauran de fer una marca en la llista que assenyali el seu nom, i informar l'elector, si ha anat presencialment a votar, que té suspès aquest dret cautelarment.
També s'informarà als electors que adjuntin una certificació consular --per acreditar la seva vinculació amb l'exili-- emesa amb anterioritat al dia de la votació i, en aquests casos, al costat de la marca del seu nom es posarà la paraula "certificació".
GARANTIR LA TRAÇABILITAT
La taula haurà de recollir tots els sobres de les persones que figurin en aquesta llista (tant si van acompanyats de certificació com sí no), però no s'introduiran en l'urna ni s'obriran, sinó que s'aniran acumulant separadament. La presidència i les vocalies de la taula, i, en tot cas, almenys dos de les tres persones que la integren, deuran signar cadascun d'aquests sobres en l'anvers i en el revers "per garantir una deguda traçabilitat" dels mateixos.
Els que vagin acompanyats de certificat s'introduiran en un sobre que serà signat novament pels membres de la taula i serà identificat "amb l'esment 'certificat' i la identitat de l'elector".